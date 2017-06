IGF considera “improvável” mão humana no “apagão” de 10.000 milhões para offshores

A auditoria da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) às falhas de processamento do fisco de 10.000 milhões de euros de transferências para contas em paraísos fiscais afasta a probabilidade, mas não a exclui taxativamente, de ter havido mão humana “deliberada” para ocultar as operações financeiras comunicadas pelos bancos.

No relatório a que o PÚBLICO teve acesso, a entidade liderada pelo inspector-geral Vítor Braz escreve que as anomalias terão resultado da “combinação de factores tecnológicos relativos à aplicação [usada para tratar as transferências], à infra-estrutura e à configuração na base de dados” da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Isto segundo os “resultados preliminares” dos testes realizados pela IGF e as análises dos peritos do Instituto Superior Técnico (IST) chamados por Vítor Braz a esta investigação.

Perante “múltiplos testes” e perante a “intervenção de um conjunto alargado de especialistas e do próprio fabricante” do software que suporta o tratamento das declarações das transferências (o PowerCenter), os peritos “consideram como extremamente improvável que a alteração de comportamento da aplicação, a partir de 2013, tenha resultado de uma intervenção humana deliberada para evitar o tratamento integral das declarações Modelo 38”.

Em causa está uma discrepância na ordem dos 10.000 milhões de euros encontrada pela administração tributária no registo interno das transferências para offshores realizadas de 2011 a 2014.

De acordo com a informação que publicada pela AT, o montante enviado para contas sediadas em paraísos fiscais a partir de Portugal (comunicado à AT pelos bancos) rondou os 16.900 milhões de euros e não 7100 milhões de euros, como se pensava inicialmente. Mas no relatório da IGF esta entidade contabilizou uma diferença de 10.133 milhões de euros.

O caso foi revelado em Fevereiro, quando o PÚBLICO, ao consultar as estatísticas mais recentes publicadas no Portal das Finanças, identificou uma grande divergência, na ordem dos 10.000 milhões de euros, nas estatísticas ali publicadas em relação aos valores que a autoridade tributária tinha revelado no mesmo site em Abril de 2016. Entre 2011 e 2015, durante os anos em que Paulo Núncio esteve à frente da secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, não foram divulgadas estatísticas.

