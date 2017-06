Alemanha está preparada para negociar o "Brexit", garante Merkel

A chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou, na sexta-feira, após as legislativas britânicas, que a Alemanha está preparada para as negociações do “Brexit”, isto é, para a saída do Reino Unido da União Europeia.

“Tanto do ponto de vista de Governo federal como de membro da União Europeia, estamos preparados”, afirmou a chanceler durante a visita oficial que está a fazer ao México.

Angela Merkel afirmou que a União Europeia quer continuar a ser “um bom parceiro” de Londres, destacando que o “espírito da negociação” sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu deve ser o de encontrar pontos em comum.

“Estamos prontos para as negociações e foi-me dito que irão respeitar o calendário”, disse Merkel, afirmando não ver qualquer obstáculo, depois das eleições gerais britânicas, realizadas na quinta-feira, ter ditado a vitória do Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May, que perdeu no entanto a maioria absoluta que detinha no Parlamento – as eleições foram antecipadas porque May pretendia precisamente reforçar a maioria conservadora, para fortalecer a posição britânica nas negociações do “Brexit”.

A chanceler alemã não quis comentar os resultados das eleições que deram 318 assentos ao Partido Conservador, menos oito que os 326 necessários para a maioria absoluta, o que o obrigou a um acordo com os unionistas da Irlanda do Norte.

No México, a chanceler alemã falou também da “alarmante” situação no Golfo Pérsico, afirmando esperar que haja uma maior cooperação a fim de se alcançar “um equilíbrio”.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egipto anunciaram sucessivamente na segunda-feira o corte de relações diplomáticas com o Qatar – num gesto seguido por outros países como Iémen e Líbia –, acusando-o de “apoiar o terrorismo” e de manter relações próximas com o Irão, num gesto que desencadeou a mais grave crise regional desde a guerra do Golfo, em 1991.

Procedente da Argentina, a chanceler alemã iniciou na sexta-feira uma visita oficial, de menos de 24 horas, ao México, acompanhada por uma delegação oficial e de empresários, com uma agenda voltada para o comércio e investimento bilaterais.

