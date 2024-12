Nevoeiro e smog empurram Sarajevo para o topo da lista mundial de poluição

Esta semana, um manto de nevoeiro e smog abateu-se sobre Sarajevo, capital da Bósnia, reduzindo a visibilidade diurna a algumas dezenas de metros e obrigando os residentes a ficarem em casa, uma vez que os níveis de poluição subiram para níveis perigosos.

Apenas a capital da Índia, Nova Deli, que tem cem vezes mais habitantes do que Sarajevo, registou uma pior qualidade do ar na quarta-feira, de acordo com o IQAir, que monitoriza os níveis de poluição nas cidades de todo o mundo.

O IQAir classificou consistentemente a qualidade do ar de Sarajevo como “muito insalubre” ou “perigosa” esta semana, duas das suas piores medidas. As luzes das ruas foram apagadas pelo smog e o tráfego rodoviário diminuiu significativamente.

A sua tabela classificou Sarajevo como a cidade mais poluída da Europa, sendo Skopje, na Macedónia do Norte, a segunda pior, em 10.º lugar.

Sarajevo, com uma população de cerca de 315.000 habitantes, quase não tem indústrias poluentes, uma vez que estas foram destruídas durante a guerra da Bósnia na década de 1990.

Poluição atmosférica

Mas a cidade, situada num vale rodeado de montanhas e colinas, há muito que sofre de um fenómeno conhecido como inversão de temperatura, que pressiona o ar mais frio e os poluentes provenientes dos veículos e dos combustíveis fósseis para mais perto do solo. Misturado com nevoeiro, pode permanecer durante dias, o que significa que a cidade sofre frequentemente com a poluição no inverno.

“Estou a lidar mal com este tempo, é muito difícil respirar”, comentou Sanjin Hakalovic, uma habitante da cidade que andava pelas ruas com uma máscara. “Estou preocupado com o meu filho que pratica desporto porque é muito difícil treinar nestas condições. Também estou preocupado com os meus pais.”

Segundo os especialistas, a queima de carvão e madeira de má qualidade no Inverno e a utilização de veículos antigos a gasóleo são os principais factores que contribuem para a poluição atmosférica. A rápida construção de edifícios altos que bloqueiam os corredores de vento também não ajudou.

Quando a poluição foi grave no Inverno passado, o Governo comprometeu-se a proibir a circulação de automóveis mais antigos e a suspender as aulas e as reuniões ao ar livre quando a qualidade do ar se deteriorasse. Nenhuma destas medidas foi posta em prática.

O governo cantonal de Sarajevo não respondeu a um pedido de comentário da Reuters, mas afirmou anteriormente que está a investir nos transportes públicos e na eficiência energética.

“O problema só pode ser resolvido através da eliminação do uso de combustíveis fósseis e da redução do tráfego que está a sufocar as ruas”, disse o especialista em ar e reitor aposentado da Faculdade de Ciências e Matemática da Universidade de Sarajevo Muris Spahic.