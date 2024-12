Cerca de 240 mil pessoas morreram em 2022 devido às partículas finas no ar na Europa

A poluição atmosférica causada por partículas finas matou 239 mil pessoas na União Europeia (UE) em 2022, uma descida de 5% num ano, indica o relatório da Agência Europeia do Ambiente (AEA) divulgado esta terça-feira.

"Pelo menos 239 mil mortes na UE em 2022 são atribuíveis a uma exposição à poluição por partículas finas superior à concentração recomendada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) de 5 ug/m3", refere a agência com sede em Copenhaga num comunicado.

A Itália, a Polónia e a Alemanha contam com o maior número de mortes devido às partículas finas (PM2,5 — com um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros, equivalentes à milésima parte do milímetro). O número de mortos em toda a Europa é inferior ao de 2021, quando as partículas finas, que penetram profundamente nos pulmões, causaram a morte prematura de 253 mil pessoas.

Trata-se de uma tendência confirmada uma vez que, entre 2005 e 2022, o número de mortos diminuiu 45%, congratula-se a AEA, considerando que tal poderá permitir atingir o objectivo de reduzir as mortes em 55% até 2030, como prevê o plano de acção "poluição zero" da UE.

Além das mortes provocadas pela exposição às partículas finas, 70 mil mortes são atribuíveis à exposição à poluição por ozono (O3), devido sobretudo ao tráfico rodoviário e a actividades industriais. Quanto ao dióxido de azoto (NO2), gás produzido principalmente pelos veículos e centrais termoeléctricas, terá sido responsável por 48 mil mortes prematuras.

A agência, que não soma os números de mortes por considerar que tal levaria a uma dupla contagem, salienta que a poluição atmosférica continua a ser a ameaça ambiental mais significativa para a saúde dos europeus.