São João continua descentralizado, mas também condicionado pelas obras

Trabalhos da Metro do Porto obrigam a repetir ausência dos Aliados e tiram diversões da Rotunda da Boavista. Há palcos em três pontos da cidade e as rusgas regressam à noite mais festiva.

No Porto, o São João vai seguir o modelo descentralizado com que regressou depois dos anos da pandemia, com três palcos distribuídos por vários pontos da cidade. As obras de instalação da Linha Rosa do Metro do Porto continuam a condicionar o espaço à superfície e nem a anunciada reabertura entre os Aliados e a Praça Almeida Garrett permite, para já, o regresso das comemorações do São João à mais simbólica das avenidas do Porto.

Já assim foi em 2023, mas este ano também a Rotunda da Boavista fica sem as diversões - carrinhos de choque, roda gigante, roulottes de farturas, entre outras - que ali costumavam estar instaladas.

Nesta sexta-feira, na apresentação do programa das Festas de São João para 2024, o presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP), Rui Moreira, disse que ainda estão a tentar encaixar os empresários de diversão noutros pontos, mas tem havido “alguns problemas”. Dá o exemplo da roda gigante, que tem requisitos específicos de localização e logísticos.

O autarca tem sido crítico das mudanças de calendário das obras do Metro do Porto, que actualmente tem uma frente de trabalho a ocupar uma área da Rotunda da Boavista, tanto a zona pedonal como uma pequena parte ajardinada e da faixa de rodagem. Os trabalhos já levaram a danos que obrigam ao abate de duas árvores de grande porte, algo que Moreira considera “mais grave do que este ano não termos lá carrinhos de choque”.

“Estava anunciado que tudo iria estar desimpedido no início do mês”, mas “basta lá passar para perceber que não vai ser assim”, comentou o presidente, aos jornalistas, numa apresentação que decorreu na Escola Básica da Alegria, na zona das Fontainhas.

O autarca espera que em 2025 já seja possível regressar aos Aliados. A conclusão dos trabalhos da Linha Rosa está apontada para Agosto do próximo ano, diz, sendo “provável” que, em Junho, a área à superfície “já esteja mais ou menos preparada”. No entanto, é cauteloso quanto a datas.

Aumento do orçamento

Assim, as zonas de diversão desta temporada festiva, que vai de 7 a 30 de Junho, ficam distribuídas ao longo da margem direita do rio Douro, na Alameda das Fontainhas, no Jardim António Calém e na Avenida D. Carlos I.

De resto, os três palcos localizados na Cordoaria, nos Jardins do Palácio de Cristal e na Casa da Música fazem a possível dispersão de multidões, mas ajudam também a melhorar as condições de segurança e mobilidade, assinala Rui Moreira. O reforço dos serviços de transporte público ainda deverá ser anunciado.

Além disso, os três palcos dão resposta a diferentes gostos musicais na noite de dia 23, num espectro que vai de Augusto Canário & Amigos a Ana Moura, passando pelos José Pinhal Post-Mortem Experience. O cenário montado na Cordoaria serve igualmente para a transmissão dos jogos da selecção nacional de futebol no Euro 2024.

Para este ano, o orçamento global das festas é de 680 mil euros, o que representa um aumento relativamente aos 615 mil gastos em 2023 e aos 630 mil euros desembolsados em 2022.

Neste bolo entram 36,45 mil euros que o Porto vai gastar com fogo-de-artifício de 16 minutos, sendo que Vila Nova de Gaia avança com o mesmo montante (são 72,9 mil euros, no total). Estes milhares de euros servem para contratar um “espectáculo de som e luz” que vai tornar “a noite ainda mais especial”, lê-se no material de divulgação das festas.

Reaberto em 2022, o Mercado do Bolhão também volta a receber a Cascata Comunitária de São João, de 12 a 30 de Junho.

Uma das novidades é o regresso das Rusgas à noite do dia 22 de Junho. Nos últimos anos, a tradição ia para a rua, mas não na véspera da noite mais festiva do Porto. A partir das 21h, as rusgas de várias freguesias percorrem o centro histórico da cidade para depois se apresentarem perante público e júri, em frente aos Paços do Concelho.

As freguesias também contribuem para a festa com os seus próprios espectáculos na Alameda das Fontainhas (Bonfim), no parque de estacionamento da Casa de Salgueiros (Paranhos), Cais das Pedras (Massarelos), no Jardim Sarah Afonso (Ramalde) e Praça da Corujeira (Campanhã).