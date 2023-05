Já cheira a manjerico: o São João volta a ter mais palcos espalhados pela cidade

Por força das obras de expansão do metro do Porto, a maior festa popular da cidade repete a fórmula do ano passado e regressa em formato descentralizado. Em vez de um, há três palcos grandes.

No ano passado, a Câmara do Porto tinha deixado no ar a ideia de que o modelo da celebração da maior festa popular da cidade, adaptado a várias frentes de obras em curso, poderia ser replicado em edições futuras. A confirmação de que assim será foi feita nesta quarta-feira ao final da tarde na apresentação do programa das festas, no Museu do Vinho do Porto, na Ribeira. Este ano, o São João volta a ter os grandes palcos da festa montados em vários pontos da cidade, num formato descentralizado.

Os trabalhos da expansão da rede do metro continuam e, por isso, ainda não é desta que o epicentro dos festejos voltará a ser na Avenida dos Aliados. Na noite e madrugada de 23 para 24 de Junho, os maiores arraiais serão realizados em três palcos montados em zonas diferentes da cidade: Jardins do Palácio de Cristal, com concerto de Emanuel e Cláudia Martins & Minhotos Marotos; Largo do Amor de Perdição (Cordoaria), onde actuam Miguel Araújo e Fogo Fogo; e Praça da Casa da Música, onde sobem ao palco David Bruno e Moullinex.

Em 2022, com o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I ainda em obras, o habitual fogo-de-artifício passou para o rio. Este ano, já com a empreitada concluída, ainda não se sabe se o espectáculo pirotécnico - com despesa dividida entre a Câmara do Porto e a Câmara de Vila Nova de Gaia - voltará a integrar a estrutura. Ainda há um concurso público que não está fechado. Por isso, os pormenores serão conhecidos mais perto da data. Certo é que será realizado junto à ponte.

No dia 24, às 16h, a Banda Sinfónica Portuguesa sobe ao palco "concha" dos Jardins do Palácio de Cristal. "A quem estiver em condições, recomenda-se", assinala Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, que apresentou o programa com Catarina Araújo, vereadora e presidente do conselho de administração da Ágora - Cultura e desporto, empresa municipal responsável pela organização da festa.

De uma forma geral, o modelo mantém-se semelhante ao do ano passado. E assim se prevê que aconteça até as obras do metro terminarem no centro da cidade, no final de 2024. Em casa e em cada bairro cada um fará a festa como sempre fez.

No sector da diversão e restauração não há mudanças – já no ano passado não tinha havido. Na Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista) já lá estão montados os carrosséis. A partir de 16 de Junho também serão instalados na Alameda das Fontainhas e no Jardim do Cálem (Lordelo do Ouro) e na Avenida D. Carlos, na Foz do Douro. De acordo com o programa, os locais estarão em funcionamento de segunda a quinta-feira, entre as 14h e as 23h. Às sextas-feiras ficam até mais tarde, entre as 14h e a 1h. E aos sábados abrem mais cedo, entre as 10h e a 1h. Aos domingos, funcionam entre as 10h e as 23h. Na noite de São João ficam a funcionar até às 6h da manhã. Já a restauração abre diariamente às 12h. A zona de diversão da Alameda das Fontainhas funcionará até 25 de Junho e a da Praça de Mouzinho de Albuquerque e do Jardim do Cálem até 2 de Julho. A da Avenida D. Carlos I fica até 9 de Julho.

Condicionamentos de trânsito

O programa das festas, como sempre, abrange todas as freguesias do concelho, com vários concertos de música popular, entre 17 e 24 de Junho. Ainda antes da véspera de São João também se realiza a tradicional Arruada de Ranchos, a 17 de Junho, na Praça do General Humberto Delgado. E, entre 20 de Junho 1 de Julho, estará exposta no renovado Mercado do Bolhão a Cascata Comunitária de São João.

A semana de festa, que custará à autarquia 615 mil euros, termina a 1 de Julho com as Rusgas. As marchas populares do Porto, que contam com várias associações e colectividades, arrancam, a partir das 17h, na Rua de Passos Manuel e terminam o percurso, às 18h, na Câmara do Porto.

Na semana da festa, algumas ruas, segundo o programa, poderão sofrer “cortes temporários e suspensão de circulação”, com “maior incidência na noite de São João”. A Câmara do Porto divulgará brevemente “os constrangimentos a serem registados em períodos específicos” e tornará público o plano de mobilidade para essa altura.