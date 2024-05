Até Julho de 2025, haverá metro a circular na Linha Rosa. Um túnel já está escavado

Uma fila de pessoas a olhar para uma barreira de betão dentro de um túnel à espera que a mesma fosse derrubada. Assim foi durante cerca de 20 minutos, ao mesmo tempo que o som de um martelo pneumático aumentava de volume até deixar de se ouvir. Nesse momento de silêncio temporário, interrompido por aplausos, abriu-se um buraco no betão e fez-se luz: a escavação do túnel que liga as futuras estações do Carregal/Hospital de Santo António e da Praça da Liberdade está terminada. Concluiu-se uma etapa, agora faltam mais duas para que a ligação por carris entre a Casa da Música, na Boavista, e a Estação de São Bento esteja mais perto de funcionar. Até Julho do próximo ano, adianta a Metro do Porto, a linha estará pronta a receber passageiros – há um ano previa-se que estivesse operacional no final do primeiro trimestre de 2025.

O momento simbólico foi acompanhado por jornalistas, pelo vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, pelo vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, e pelo presidente do conselho de administração da Metro do Porto, Tiago Braga. É o último que arrisca numa data para o início da operação da linha: “O nosso cronograma, hoje, aponta para o dia 28 de Julho [de 2025]”. Nessa altura, os veículos já estarão a circular. Em Setembro, “no início do ano lectivo”, serão “16 veículos por hora em cada um dos sentidos”. No início da operação poderá não ser assim porque a procura poderá não o justificar.

Ainda no túnel, por baixo da Rua dos Clérigos, assegurou aos jornalistas que o prazo agora adiantado para o fim das obras será cumprido. Nesta quarta-feira de tarde, o canal de ligação subterrâneo estava em vias de ficar desimpedido com a ajuda de uma escavadora equipada com um martelo pneumático preparado para derrubar o último obstáculo - criado para suportar o solo - para o túnel ficar totalmente escavado. Segue-se a ligação entre a Praça da Galiza e o Jardim do Carregal/Hospital de Santo António, cujo “varamento” estará pronto “até ao final de Junho”, e depois o túnel que ligará a Casa da Música à Galiza, que estará escavado “entre Outubro e Novembro” deste ano.

O prazo para esta fase da obra derrapou (e também o das outras), como a autarquia já tinha feito notar com o envio de várias cartas à empresa de transporte público. E Tiago Braga justifica esse atraso com os vários desafios encontrados ao longo da empreitada, nomeadamente por força da natureza dos solos, o que obrigou a que se recorresse a determinados cuidados para ser possível mitigar o impacto da escavação. “Avançávamos 18 metros por semana numas zonas e noutras só avançávamos 1 metro e meio por semana. Isso com certeza foi provocando alguns contratempos”, justifica.

Por outro lado, afirma que acabou por compensar a nível da preservação do património edificado já “com alguns séculos”: “Verificamos que fizemos estes 580 metros sem nenhum impacto à superfície, sem nenhum dano significativo.”

Também o orçamento derrapou, em cerca de 30%. O presidente da Metro do Porto apoia-se no aumento do valor dos materiais de construção para justificar o aumento dos custos. No total, a Linha Rosa com uma extensão de 3,1 quilómetros, vai custar 304,7 milhões de euros, factura assegurada pelo programa Portugal 2020, pelo o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e pelo Fundo de Coesão da União Europeia.

Metro em Vila D’Este antes do São João

Concluída esta fase da escavação do túnel entre o Jardim do Carregal e a Praça da Liberdade, existirá um alívio da ocupação do espaço público, com a desmontagem do estaleiro da obra. “Temos o compromisso de até ao São João libertarmos a ligação entre os Aliados e a Praça Almeida Garrett. E até ao final do ano iremos desocupar totalmente a Avenida dos Aliados”, afirma. A Rua da Madeira continuará a estar impedida porque é necessário concluir as “galerias de acesso” a essa rua e à Estação de São Bento. “A última intervenção será a da reposição do eléctrico porque dependerá das galerias de acesso à Rua da Madeira e à estação de São Bento”, sublinha.

Porém, existirá uma fase em que as obras voltarão ao local porque será necessário resolver uma “questão de águas pluviais e de saneamento”. Isso resultará em novo corte do “sentido ascendente” da avenida para uma “intervenção relativamente curta”.

Até ao São João deste ano também é a meta definida para que o metro chegue a Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia, obra que resulta do prolongamento da Linha Amarela. Falta saber em que data exacta acontecerá. Ainda não há resposta para isso. “Não há um dia específico. Neste momento estamos a fazer a formação dos maquinistas”, adianta Tiago Braga.