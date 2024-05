“A violência doméstica transformou-me numa pessoa que nunca pensei vir a ser”, diz ex-namorada de Diddy

Casandra 'Cassie' Ventura recorreu às redes sociais para falar sobre o tema que considera ser o mais relevante, a propósito da revelação de um vídeo, de 2016, em que se vê Sean “Diddy” Combs a agredi-la num corredor de um hotel: a violência doméstica.

Cassie, de 37 anos, começa por agradecer “por todo o amor e apoio da família, amigos, estranhos”, destacando que isso a ajuda: “A efusão de amor criou um lugar para o meu eu mais jovem se estabelecer e se sentir seguro agora”.

No entanto, sublinha, “isto é apenas o começo”, já que “a violência doméstica é o problema”, destaca. “[A violência doméstica] transformou-me numa pessoa que nunca pensei vir a ser”, desabafa, acrescentando que, apesar de hoje estar melhor, estará “sempre a recuperar do passado.”

Em Novembro, Cassie acusou Combs de a ter drogado, agredido e violado, e de ter mantido um comportamento abusivo desde que se conheceram, em 2005. “Depois de anos em silêncio e na escuridão, estou finalmente pronta para contar a minha história e para falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nas suas relações”, afirmou num comunicado. “Com a expiração da Lei dos Sobreviventes Adultos de Nova Iorque a aproximar-se rapidamente, tornou-se claro que esta era uma oportunidade para falar sobre o trauma que sofri e do qual vou recuperar para o resto da minha vida.”

No entanto, o ex-casal acabaria por chegar a acordo, com o processo a ser arquivado. Na altura, numa declaração conjunta com Combs, Cassandra Ventura disse que “decidiu resolver este assunto amigavelmente em termos que eu tenho algum nível de controlo”. Já Diddy escreveu: “Decidimos resolver este assunto de forma amigável. Desejo tudo de bom à Cassie e à sua família.”

Meses depois, a CNN revelou um vídeo, datado de 2016 e proveniente das imagens de segurança do hotel onde o casal estava hospedado, no qual se vê Diddy a atirar Cassie ao chão, a pontapeá-la e depois a arrastá-la. O vídeo não tem som.

Dias depois, o rapper, que enfrenta outras acusações de assédio e abuso sexual, nomeadamente do produtor do seu último álbum, Rodney Jones Jr. (Lil Rod), e que viu as suas residências alvo de buscas pelo Departamento de Segurança Interna, assumiu a responsabilidade pelo violento episódio, considerando que as suas acções são “indesculpáveis”, mas garantindo que está “empenhado em ser um homem melhor todos os dias”.