Agentes federais dos EUA fazem buscas à casa de Sean “Diddy” Combs

O Departamento de Segurança Interna (DSI) dos Estados Unidos realizou esta segunda-feira buscas à residência do produtor e rapper Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy, segundo avançou a imprensa norte-americana.

Na sequência de notícias sobre uma rusga à casa de Sean Combs na Califórnia, a equipa de investigação do DSI em Nova Iorque, emitiu um comunicado a confirmar apenas a realização de uma "operação policial, no âmbito de uma investigação em curso, com o apoio do DSI em Los Angeles e em Miami, além das forças de segurança locais". Não foram adiantados mais detalhes.

No final de Fevereiro, o músico voltou a ser acusado de abuso e assédio sexual, desta vez por Rodney Jones Jr. (Lil Rod), produtor do último álbum de "Diddy". Além dos relatos de violência sexual, Lil Rod denunciou dívidas e ameaças, acusou o artista de ter dado álcool misturado com drogas "a menores e trabalhadoras do sexo" e de ter montado um "empreendimento de tráfico sexual". Combs negou tudo.

Também no final do ano passado, em Novembro, a cantora Cassie, ex-namorada de Combs, acusou-o de violação, tráfico sexual e agressões.

Contactada pelo The New York Times, a equipa de assessoria do rapper não comentou as buscas feitas esta segunda-feira pelos agentes federais norte-americanos.

Sean Combs, de 54 anos, é fundador e proprietário da editora discográfica Bad Boy Records, que já representou artistas como The Notorious B.I.G., French Montana, Faith Evans ou Pitbull. Ao longo da sua carreira, contam-se dezenas de processos abertos contra si nos tribunais norte-americanos, muitos com base em acusações de violência física e sexual.