Sean Combs, produtor conhecido como Puff Daddy e Diddy, acusado de violação

A ex-namorada do produtor e músico norte-americano acusa-o de a ter drogado, agredido e violado, e de manter um comportamento abusivo desde que se conheceram, em 2005. Combs nega todas as acusações.

O produtor e rapper norte-americano Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy ou P.Diddy (entre outros nomes ao longo da carreira), foi acusado esta quinta-feira de violação pela cantora de R&B Cassie, ex-namorada do artista, avança a imprensa internacional.

Cassie acusa o produtor de manter um comportamento abusivo desde a altura em que se conheceram, em 2005, quando a cantora tinha 19 anos (Combs tinha 37). Segundo New York Times, que teve acesso à queixa, apresentada no Tribunal Distrital Federal de Manhattan, o artista terá chegado a drogá-la, a agredi-la com frequência e a obrigá-la a manter relações sexuais com prostitutos. Quando Cassie tentou sair da relação, em 2018, o próprio Combs foi a casa da cantora e violou-a.

O produtor nega todas as acusações. “O Sr. Combs nega veementemente as alegações ofensivas e ultrajantes”, disse Ben Brafman, advogado do artista, à CNN. O representante legal alega também que, “nos últimos seis meses”, Cassie ameaçou escrever um livro de tom difamatório sobre a sua relação com o músico caso Combs não lhe desse 30 milhões de dólares.

Por outro lado, os advogados de Cassie sublinham que Combs terá oferecido à cantora um pagamento na casa dos oito dígitos para chegar a um acordo, mas que esta recusou o dinheiro.

“Depois de anos em silêncio e na escuridão, estou finalmente pronta para contar a minha história e falar em meu nome e para o benefício de outras mulheres que sofram de violência e abuso nas suas relações”, disse Cassie, num comunicado divulgado à imprensa internacional.

Sean Combs é o proprietário da editora Bad Boy Records, desde 1993, que já contou com artistas como The Notorious B.I.G, Jannelle Monae e Machine Gun Kelly. O produtor e rapper já venceu três Grammys e dois Video Music Awards da MTV.

Cassie Ventura chegou ao número quatro da tabela da Billboard 2000 com o single de estreia Me & U, em 2006. A sua carreira também passou pelo grande ecrã, tendo participado em filmes como Step Up 2 e The Perfect Match.