Sean “Diddy” Combs e ex-namorada chegam a acordo sobre processo de violação

A acção, interposta no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, também acusava Combs de espancar Cassandra Ventura ao longo de uma relação profissional e romântica de dez anos.

O magnata do hip-hop Sean “Diddy” Combs, também conhecido como Puff Daddy,​ e a sua ex-namorada, a vocalista de R&B Cassandra Ventura, chegaram a acordo sobre o processo em que ela acusava Combs de abuso físico em série, escravatura sexual e violação. Os termos do acordo não foram divulgados.

Numa declaração conjunta com Combs, Cassandra Ventura disse que “decidiu resolver este assunto amigavelmente em termos que eu tenho algum nível de controlo”.

Combs escreveu: “Decidimos resolver este assunto de forma amigável. Desejo tudo de bom à Cassie e à sua família.”

Ventura, que actua sob o nome artístico de Cassie, apresentou queixa na última quinta-feira num tribunal federal. Nela, acusa Combs de a ter obrigado a praticar actos sexuais com uma série de prostitutos que contratou, enquanto ele observava e filmava os encontros para seu próprio prazer.

A acção, interposta no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan, também acusava Combs de espancar regularmente Ventura ao longo de uma relação profissional e romântica de dez anos, em que a controlava através de intimidação e de lhe fornecer drogas e álcool.

Ventura, de 37 anos, alegou que Combs a violou perto do fim da sua relação em 2018, quando ela abordou a ideia de o deixar.

Combs negou veementemente todas as alegações.

Ben Brafman, advogado de Combs, diz que Ventura entrou com um processo “repleto de mentiras infundadas e ultrajantes” após uma tentativa fracassada de chantagear Combs a pagar 30 milhões de dólares, ameaçando escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles.

Combs, de 54 anos, fundador da Bad Boy Records, é um dos produtores e executivos mais influentes do hip-hop, bem como o empresário da sua própria linha de roupa Sean John.

De acordo com a acção judicial, Ventura conheceu Combs em finais de 2005, quando tinha 19 anos e ele 37, assinou um contrato de gravação de 10 álbuns com a Bad Boy Records em poucos meses e iniciou uma relação amorosa com ele alguns anos mais tarde.