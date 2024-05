Sondagem: Montenegro é o líder com melhor nota. Ventura é o que tem a pior

Em segundo lugar surge o líder do Livre, Rui Tavares, com uma nota de 9,9 pontos, um pouco à frente do secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro é o único líder partidário com nota de avaliação média positiva e o que tem a melhor classificação entre os oito líderes dos partidos parlamentares avaliados. Já André Ventura é o líder com pior nota de avaliação média, apesar da forte subida eleitoral conseguida nas eleições legislativas de 10 de Março.

As avaliações ao primeiro-ministro e líderes partidários constam da sondagem feita pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica. As respostas foram obtidas através de 965 inquéritos válidos. As perguntas foram feitas entre os dias 13 e 18 de Maio e incluíram também uma avaliação ao Presidente da República e estimativas de resultados se as legislativas fossem hoje.

Numa escala de 0 a 20, o chefe do executivo consegue uma avaliação média de 11,3 pontos, comparável com uma avaliação de 10,3 pontos de Julho registada em 2023 – a última vez em que o Cesop colocou a questão da avaliação dos líderes. A boa nota de Montenegro é reforçada pela percentagem de avaliações positivas. O chefe do Governo é o líder que reúne a percentagem mais alta de avaliações positivas (75%), dez pontos percentuais acima do que conseguia em Julho do ano passado.

André Ventura, apesar de obter a pior nota entre os oito líderes, tem uma ligeira subida da avaliação média, passando de 7 para 7,1 pontos. No entanto, e não obstante o seu grupo parlamentar ter passado de 12 para 50 deputados, Ventura caiu no que se refere à percentagem de avaliações positivas, passando de 40% para 38%.

Aumentar

Quanto às notas atribuídas em avaliação média, em segundo lugar surge o co-líder do Livre, Rui Tavares, com uma nota de 9,9 pontos, um pouco à frente do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que obteve 9,8 pontos. Os dois conseguem percentagens de avaliação positivas próximas, desta vez com Pedro Nuno à frente de Tavares (61% contra 60%).

Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, alcança 9,2 pontos e 58% de avaliações positivas, seguido de Mariana Mortágua, com 8,9 pontos, Paulo Raimundo com 8 pontos e Inês de Sousa Real (igualmente com 8 pontos). A líder do Bloco de Esquerda consegue 53% de avaliações positivas, o secretário-geral do PCP obtém 44% de avaliações positivas e a porta-voz do PAN congrega 43% de avaliações positivas.

“André Ventura é avaliado negativamente por 62% dos entrevistados, Inês Sousa Real por 57% e Paulo Raimundo por 56%”, dizem os responsáveis pela sondagem, acrescentando que “todos os outros tiveram maioria de avaliações iguais ou superiores a 10, mesmo quando o valor médio das notas é inferior a 10”.

Além das notas e das avaliações positivas, a sondagem mede também o grau de notoriedade dos líderes. “Luís Montenegro, André Ventura, Mariana Mortágua ou Pedro Nuno Santos são nomes conhecidos por quase todas as pessoas”, dizem os responsáveis pela sondagem. Os quatro obtiveram percentagens superiores a 90% quando aos inquiridos se perguntou quem são as personalidades indicadas no questionário do Cesop.