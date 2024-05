Neta de Elvis Presley tenta impedir leilão da milionária mansão Graceland

De acordo com a Naussany Investments, Graceland era a hipoteca de Lisa Marie Presley para um empréstimo de 3,8 milhões de dólares, que nunca terá sido pago.

A neta de Elvis Presley está a tentar impedir o leilão da histórica propriedade de Graceland, em Memphis, no Tennessee. A mansão está no centro de uma disputa entre a actriz Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, e a empresa que diz que o imóvel foi usado como hipoteca de um empréstimo nunca pago.

De acordo com a Naussany Investments, Graceland foi hipotecada por Lisa Marie Presley para um empréstimo de 3,8 milhões de dólares, que a cantora, que morreu em 2023, nunca chegou a pagar. Já Riley Keough, representada pela Elvis Presley Enterprises que gere o património do cantor, defende que os documentos do empréstimo são fraudulentos e que a hipoteca nunca terá acontecido. Mais: a assinatura de Lisa Marie teria sido falsificada.

Desde Setembro do ano passado que a Naussany Investments tem pressionado a família de Lisa Marie a pagar o alegado empréstimo de 2018, mas, perante a recusa, anunciaram o leilão desta semana. A propriedade será vendida à oferta “melhor e mais alta”.

Como resposta, a actriz iniciou uma acção legal para tentar impedir o leilão. “A Elvis Presley Enterprises pode confirmar que estas alegações são fraudulentas. Não há nenhuma venda de execução hipotecária. Simplificando, a contracção foi apresentada para acabar com a fraude”, anuncia em comunicado.

Na queixa, citada pela BBC, pode ler-se, ainda, que o suposto leilão seria “não judicial” e com base em argumentos que “violam a lei” do Tennessee. Além disso, Riley Keough acrescenta que a Naussany Investments é uma empresa falsa, criada apenas para defraudar a família Presley. Ambas as partes deverão ser ouvidas em tribunal nesta quarta-feira.

Foto Riley Keough Reuters/Mario Anzuoni

Em causa está a famosa Mansão de Graceland, comprada por Elvis Presley em 1957 e onde o cantor viveu durante 20 anos, até à sua morte, em 1977. No início dos anos 1980, a propriedade de 14 hectares — que, de acordo com o The New York Times valia 5,6 milhões de dólares (cerca de 5,2 milhões de euros) em 2021 — foi aberta ao público como um parque temático e atrai mais de 600 mil visitantes por ano, tornando-se uma das casas mais visitadas dos Estados Unidos.

Lisa Marie Presley era a única filha de Elvis Presley e herdou Graceland. A cantora morreu a 12 de Janeiro de 2023 na sequência de uma “obstrução do intestino delgado”, causada por aderências que se desenvolveram na sequência de uma cirurgia bariátrica.

O testamento da artista gerou polémica com a mãe, Priscilla, a questionar em tribunal a validade de um documento de 2016 que a retirava da posição de administradora dos bens da única filha. No seu lugar ficou a neta Riley Keough, Soube-se, mais tarde, que avó e neta tinham chegada a acordo com a actriz a ficar encarregue de gerir o património de Lisa Marie, avaliado em mais de 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros).