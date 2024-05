Justin e Hailey Bieber anunciam a primeira gravidez. Bebé nasce ainda neste Verão

Justin Bieber e Haily Baldwin Bieber vão ser pais pela primeira vez. A gravidez foi anunciada nesta quinta-feira através das redes sociais com um vídeo onde o casal renova também os votos de casamento. O anúncio vem confirmar os rumores que já circulavam há alguns meses nas redes sociais e, de acordo com a revista People, a modelo já estará nos seis meses de gestação, sendo o bebé esperado ainda neste Verão.

No vídeo, que já reúne mais de 12 milhões de gostos no Instagram, Hailey Bieber surge de véu e vestido de noiva em renda branca da Saint Laurent a denunciar a barriga de grávida. As imagens, que se desconhece quando terão sido captadas, são da renovação de votos do casal. Os dois posaram ainda para fotografias, com o cantor canadiano a abraçar a mulher.

Nos comentários da publicação, multiplicam-se os comentários de parabéns ao casal. “And I was like baby baby baby”, escreve um utilizador, em alusão à letra de uma das canções mais conhecidas de Justin Bieber, Baby. Já Khloé Kardashian, amiga conhecida de Hailey Bieber, diz estar “entusiasmada” pelos amigos. “Hora de mamã e papá”, acrescenta.

O bebé será o primeiro filho de ambos e os rumores de uma gravidez já circulavam há alguns meses. Em Outubro do ano passado, numa entrevista à revista GQ, a modelo contou que os comentários na internet a afectavam. “Há algo que me desanima: “Bolas, não posso estar inchada uma vez e não estar grávida? Seria uma mentira se eu dissesse: ‘Ah, sim, estou-me nas tintas’.” E avisou: “Quando chegar o dia em que isso for verdade, tu, [que estás na] Internet, serás o último a saber.”

Justin Bieber, 30 anos, e Hailey Baldwin, 27, conheceram-se em 2009, mas só começaram a namorar em 2016 ─ ainda que se tenham separado pouco depois. Em 2018, reataram o namoro, ficaram noivos nesse mesmo ano e casaram-se em Setembro na conservatória de Nova Iorque.

O grande casamento aconteceu em Setembro de 2019 na Califórnia, perante 150 convidados. O véu da noiva, que tinha escrito “’Till death do us part” (até que a morte nos separe, em português), tornou-se uma das maiores tendências dos casamentos desde então.

Nos últimos anos, o casal tem passado por alguns problemas de saúde, o que poderá ter adiado a decisão de serem pais. Em 2022, a modelo teve um pequeno acidente vascular cerebral, que serviu de alerta para outros problemas de saúde. Mais tarde, Hailey falou da experiência no seu canal de YouTube, detalhando que foi diagnosticada com buraco de Botal, um pequeno orifício no coração.

No mesmo ano, Justin Bieber descobriu ter síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial, o que levou ao cancelamento de concertos, incluindo o que estava agendado para Janeiro de 2023, em Lisboa.