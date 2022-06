Síndrome de Ramsay Hurt. Justin Bieber cancela digressão devido a paralisia facial

O cantor canadiano foi obrigado a cancelar dois concertos da digressão Justice World Tour devido aos efeitos do síndrome de Ramsay Hunt.

O músico canadiano Justin Bieber anunciou, na sexta-feira, que sofre de paralisia facial, situação que o obrigou a cancelar duas datas da digressão internacional Justice World Tour. Num vídeo publicado no Instagram, o cantor revelou que foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hurt – doença provocada pelo mesmo vírus da varicela que, além de paralisia, provoca fortes dores de ouvido.

“Como podem ver no meu rosto [metade paralisado], fui diagnosticado com um síndrome que se chama Ramsay Hunt, começou por explicar, acrescentando que o vírus atacou os nervos do ouvido e faciais, originando a paralisia na parte direita da face.

Bieber cancelou os dois concertos em Toronto, no Canadá, tendo apresentado como justificação motivos de saúde, mas só agora falou da doença. O cantor mostrou-se frustrado por não estar em condições para actuar e pediu a compreensão dos fãs.

Por enquanto, a digressão vai passar por Nova Iorque, antes de seguir para a Europa, incluindo Lisboa, na Altice Arena, no dia 21 de Janeiro de 2023, anunciou em Novembro de 2021 a promotora Ritmos & Blues. No vídeo, o cantor diz estar a aproveitar para descansar e fazer exercícios faciais para poder “regressar a 100%” aos concertos. “Só preciso de tempo”, acrescentou o músico de 28 anos.

A Justice World Tour, que deveria acontecer até Março de 2023 em mais de 20 países, já foi adiada por duas vezes devido à pandemia de covid-19.

Justin Bieber actuou em Lisboa pela última vez em Novembro de 2016, no âmbito da digressão Purpose, que somou globalmente mais de 2,7 milhões de espectadores.

O músico lançou seis álbuns de estúdio, “detém 32 recordes mundiais do Guinness” e mais de 80 milhões de discos vendidos, segundo contas da editora Universal Music.

“Em Agosto, quebrou o recorde histórico de ouvintes mensais no Spotify, com mais de 83 milhões de ouvintes”, afirmou a editora. Com Lusa