As Ruínas do Carmo voltam a dar tela à magia de Lisbon Under Stars

A Batalha de Aljubarrota, a Era dos Descobrimentos, o Terramoto de 1755, a Revolução dos Cravos… Estes são alguns dos momentos que marcam os últimos seis séculos da História de Portugal e que voltam a ser “vividos” por quem embarcar em Lisbon Under Stars, uma viagem iluminada no tempo com lugar para todos os sentidos. É levada a bom porto pelo ateliê OCubo – responsável por outras viagens como Dalí Cybernetics, Frida Kahlo, a Vida de Um Ícone, Magical Garden Aladdin, Impressive Monet & Brilliant Klimt, Alice in Magical Garden ou Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci.

É então a olhar para as paredes em ruína do Convento do Carmo, em Lisboa, que se vive esta experiência imersiva de videomapping, que junta às estrelas que se avistam a céu aberto, outras que participam no espectáculo. A saber: Catarina Furtado, a quem cabe narrar e guiar a viagem, as vozes de Mariza e Teresa Salgueiro, e as notas de Rão Kyao, Amália Rodrigues, Luís de Freitas Branco, Salvador Sobral, Zeca Afonso, Lisboa Cantat, Orquestra de Câmara da GNR ou Tocá Rufar, entre outros. Isto sem contar com os bailarinos virtuais e os inúmeros efeitos visuais que compõem o alinhamento tridimensional desfiado ao longo de 45 minutos.

O público é convidado a circular pelo espaço do monumento sem nunca sair da envolvência das imagens e a atestar a magia do espectáculo que, desde a sua edição de estreia em 2018, acolheu mais de 170 mil visitantes e venceu um Best Event Award na categoria de Evento Cultural, entre outras distinções. Algo a que não será alheio o legado do próprio lugar, que “sob as mesmas estrelas que viram nascer a Igreja do Carmo”, se celebra e exalta, assumindo-se “simultaneamente como palco e narrador dos acontecimentos históricos que ele próprio testemunhou”, fazem notar em comunicado.

Lisbon Under Stars está em cena de segunda a sábado, às 21h30 e 22h30, até 13 de Julho. Os bilhetes custam entre 15€ e 20€ (crianças até aos cinco anos não pagam) e vêm com notas solidárias: parte das receitas reverte para a associação Corações com Coroa.