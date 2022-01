Depois de Lisboa, o “jardim mágico” de Alice vai passar o Verão no Porto

Qual será o jardim portuense das maravilhas de Alice? O que se sabe é que o mundo mágico e surreal aliciano vai aterrar num jardim da cidade, ainda por definir. As portas de Alice in Magical Garden abrem em Junho e já há bilhetes à venda, com descontos para os primeiros mil visitantes.

Um percurso nocturno composto por 24 pontos, distribuídos ao longo de um quilómetro, e por onde passam “algumas das mais famosas e mirabolantes personagens do fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas, como o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas”. Assim se apresentava Alice in Magical Garden, aquando da inauguração no Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa em Novembro.

A experiência multimédia e interactiva inspirada no universo surreal e multidimensional saído da pena de Lewis Carroll ainda por lá está, até 17 de Abril, mas já há novas coordenadas para quem, depois disso, quiser entrar no outro lado do espelho.

A partir de Junho, num jardim ainda por divulgar, é o Porto que cai na toca do coelho. Depois do Magical Garden que iluminou o Jardim Botânico em 2021, a cidade mergulha num mundo cheio de simbolismos, com realidade aumentada e sem limites para a imaginação, feito de esculturas luminosas e instalações sonoras e inspirado nos clássicos As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho.

Com a assinatura do ateliê OCubo, o percurso mantém o fio condutor das produções anteriores: tornar o espectador parte integrante da história e proporcionar uma experiência familiar que, nas palavras do director criativo, Nuno Maya, “é uma alegoria das nossas próprias vidas, onde podemos ser grandes ou pequenos, curiosos e aventureiros”, mas acima de tudo, nos transporta “para um universo divertido, colorido e onde tudo é possível”.

Também pelas mãos d’OCubo, na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto, podem ser vistos os espectáculos de video mapping Porto Legends - The Underground Experience (em permanência) e Impressive Monet & Brilliant Klimt, Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci e O Fabuloso Circo de Natal (em exibição até 9 de Janeiro).

Os bilhetes para o Alice in Magical Garden já estão à venda e vêm com notas de boas-vindas: os primeiros mil ingressos têm preço especial de 10€.