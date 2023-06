O Palácio Nacional de Queluz entra na magia das Mil e Uma Noites

Depois de ter dado cartas no universo surreal e multidimensional de Alice no País das Maravilhas – mergulhando o Jardim Botânico Tropical de Lisboa e o Jardim Botânico do Porto na história saída da pena de Lewis Carroll e amealhando pelo caminho mais de 320 mil visitantes –, o ateliê OCubo propõe-se agora a espalhar a magia das Mil e Uma Noites.

O Palácio Nacional de Queluz é o cenário escolhido para servir de tela à história de Magical Garden Aladdin Sintra, que abre portas a 28 de Junho e transforma o Jardim Novo do palácio num “mundo completamente novo, onde ambientes que existiam apenas na nossa imaginação se tornam, de repente, reais”, explica o director criativo Nuno Maya.

E se as aventuras de Aladino, personagem central de um dos mais famosos contos da colectânea árabe As Mil e Uma Noites, dão o tom ao espectáculo e servem de conduto à criação de “memórias inesquecíveis”, a histórica envolvente do espaço não é apenas um pormenor.

Como explica Sofia Cruz, da Parques de Sintra, entidade que gere o monumento, “o Palácio Nacional de Queluz é um palco excepcional para este evento”. “Edificado durante o século XVIII, juntamente com os seus jardins, sempre esteve vocacionado para o lazer e para todo o tipo de entretenimento da corte e da alta sociedade da época”, prossegue.

“Um labirinto, um canal onde circulavam gôndolas, fontes e lagos com jogos de água, uma casa de ópera e até uma pequena praça de touros são apenas alguns exemplos de elementos que compunham um cenário de sonho e de festa, onde pontuava também o imaginário ‘exótico’, que nesse tempo frequentemente se confundia com ‘oriental’”, acrescenta. Um fascínio a que, detalha, não seria alheia a difusão “da versão traduzida para francês da obra As Mil e Uma Noites, que revelou ao Velho Continente a personagem Aladino.”

É nessas contas de exotismo e ambiente festivo que se encontra o percurso nocturno com cerca de um quilómetro, onde os visitantes são convidados a mergulhar no imaginário da obra com Aladino, a Princesa Jasmine e o Génio da Lâmpada como companheiros de viagem.

No caminho estão experiências como entrar num túnel de luz e viajar num tapete voador, pedir desejos ao amigo da lâmpada mágica ou assistir “a um impressionante leque de água com cerca de dez metros de largura”, salienta a nota de apresentação.

Esculturas luminosas, hologramas, video mapping, realidade aumentada e instalações sonoras e visuais interactivas ali estão para dar corpo à missiva que traz no elenco as figuras de Igor Lima (na pele de Aladino), Jasmin Andreia Brasil (Jasmine) e Quimbé (Génio da Lâmpada).

Aberto de 28 de Junho a 10 de Setembro, o Magical Garden Aladdin Sintra pode ser visitado de quarta a domingo, a partir das 21h30, com sessões a cada meia hora e última entrada às 22h30. Os bilhetes custam entre 8€ e 14€ (crianças até aos três anos não pagam) e podem ser adquiridos na plataforma portugalagenda.com.