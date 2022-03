Uma exposição no Porto para mergulhar na vida de Frida Kahlo

Fotografias e filmes originais da vida da artista, realidade virtual e “um modelo personalizado”: a Alfândega do Porto vai receber, entre 10 de Março e 30 de Junho, uma exposição imersiva sobre Frida Kahlo.

A partir de 10 de Março e até 30 de Junho, na Alfândega do Porto, vai ser possível mergulhar na vida de Frida Kahlo. A experiência imersiva e interactiva da Immersivus Gallery é uma criação multimédia que reúne fotografias e filmes originais da vida da artista mexicana, mostrando também “ambientes sonoros e artísticos que reproduzem momentos relevantes na vida de Kahlo”, lê-se no site.

Frida Kahlo, A Vida de um Ícone divide-se em dois momentos: primeiro, será possível percorrer diversas instalações artísticas, com realidade virtual e “um modelo personalizado de Frida”; depois, haverá um espectáculo audiovisual em 360º de 30 minutos que mostrará “momentos singulares do percurso pessoal da artista”.

A exposição não vai contar com reproduções de pinturas da artista, uma vez que a intenção é “dar total destaque à sua experiência de vida”. “A sua vida, espírito rebelde e talento inspiram enquanto mulher de personalidade forte, singular e fora do seu tempo.”

Os bilhetes variam entre os 10 e os 15 euros e a exposição pode ser visitada de quarta a domingo, entre as 14h30 e as 19 horas. A partir de 29 de Setembro, Frida Kahlo, A Vida de um Ícone vai estar patente em Lisboa, no Reservatório Mãe D’Água das Amoreiras.