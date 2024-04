William e Kate celebram 13 anos de casamento com retrato a preto e branco e assustam a Internet

A 29 de Abril de 2011, o mundo (quase) parou para assistir à união do príncipe William com a plebeia Kate Middleton. Nesta segunda-feira, os príncipes de Gales não deixaram passar em branco o 13.º aniversário e partilharam uma fotografia nunca antes vista do dia do casamento. A Internet não demorou a criticar: por que motivo partilharam uma fotografia a preto e branco?

“Quase desmaiei”, escreve um utilizador no Instagram. E outro arremata: “Quando uma pessoa tem um problema de saúde, não se publicam fotografias a preto e branco.” Há até quem critique a equipa de relações públicas do casal por estar a criar “sinais de alarme desnecessários”.

No lado oposto, outros seguidores criticam o alarmismo gerado pelos comentários e defendem que a imagem a preto e branco não esconde um segundo sentido. “É contra a lei ou algo do género um casal publicar uma fotografia a preto e branco do seu casamento? Já vi isso muitas vezes”, argumenta uma utilizadora.

As críticas fazem alusão ao estado de saúde de Kate Middleton, que tem estado afastada dos deveres reais desde o início deste ano. A princesa de Gales está a fazer quimioterapia preventiva na sequência de lhe ter sido diagnosticado um cancro e só voltará ao trabalho quando “estiver suficientemente bem”, tem dito o Palácio de Kensington.

Desde que anunciou a doença, Kate não voltou a surgir em público. A fotografia divulgada nesta efeméride foi captada no dia do casamento pela fotógrafa responsável pelas imagens dos bastidores, Millie Pilkington. No retrato a preto e branco, o casal surge sorridente com a princesa em primeiro plano a segurar o bouquet com ramos de murta — a simbolizar a inocência. “Há 13 anos”, diz a legenda.

A fotógrafa também partilhou a imagem com uma mensagem de parabéns para Kate e William. “Nem acredito que foi há 13 anos que tirei este retrato. Estou muito entusiasmada e honrada por quererem partilhá-lo”, celebra Millie Pilkington, que já fotografou os príncipes de Gales e os filhos em diversas ocasiões. Recentemente, também foi autora do retrato da Carlos III e Camila que o Palácio de Buckingham utilizou para anunciar o regresso do rei ao trabalho. Também o monarca está a ser tratado a um cancro.

À parte do mistério quanto à saúde de Kate Middleton, no início deste ano, o casamento dos futuros reis tem sido isento de escândalos. Os dois conheceram em 2003 na Universidade de St. Andrews, na Escócia, mas só ficaram noivos em Novembro de 2010, quando William deu a Kate o anel de safira debruado a diamantes que pertencera à princesa Diana. A demora para o pedido foi tal que Catherine Elizabeth Middleton era conhecida, pela imprensa britânica, como “Waity Katie”.

Foto Os noivos William e Kate com as famílias REUTERS/Hugo Burnand/Clarence House/Handout

O grande sim aconteceu a 29 de Abril de 2011 na Abadia de Westminster, em Londres, e com meio mundo a assistir pela televisão ao casamento do “príncipe perfeito”. A noiva foi a protagonista com um dos vestidos considerados mais icónicos deste milénio, uma criação de Sarah Burton, a sucessora de Alexander McQueen.

O casamento foi selado na varanda do Palácio de Buckingham, perante uma multidão emocionada — estima-se que tenham estado em Londres um milhão de pessoas para assistir ao cortejo do casamento real. Treze anos depois, Kate e William são pais de três filhos: George, de 10 anos, Charlotte, de 8, e Louis de 6.