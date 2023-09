Sarah Burton está de saída como directora criativa da Alexander McQueen

O anúncio da saída de Burton ocorre no meio de uma ampla reestruturação na Kering com o objectivo de reavivar as vendas da sua marca estrela, a Gucci.

A directora criativa da Alexander McQueen, Sarah Burton, vai deixar a marca de moda propriedade da Kering após duas décadas. Esta é a última novidade entre uma série de mudanças na gestão do grupo de luxo francês.

A nova direcção criativa da casa de moda britânica será nomeada “no devido tempo”, disse a empresa num comunicado revelado nesta segunda-feira.

Burton, que trabalhou com o fundador da marca britânica, Lee McQueen, durante mais de 14 anos antes de se tornar directora criativa em 2010, apresentará o seu último desfile para a marca na Semana da Moda de Paris, que arranca a 25 deste mês.

Famosamente discreta, Burton, que assumiu a delicada tarefa de substituir McQueen após a sua morte, é conhecida por estilos lisonjeiros e desconstruídos, tendo elaborado o vestido de noiva com costas em renda de Kate Middleton.

O grupo, que não divulga os resultados financeiros da marca, tem vindo a impulsioná-la no mercado e nomeou Gianfilippo Testa, antigo executivo da LVMH, CEO em Maio do ano passado, com o mandato de acelerar a expansão.

A marca McQueen é uma das várias marcas que o Kering tem apontado para o desenvolvimento de produtos de beleza, juntamente com a Bottega Veneta e a Balenciaga.