Meteoritos da Antárctida ameaçados pelo aquecimento global

A Antárctida alberga a maior concentração de meteoritos da Terra – tantos que mais de 60% das descobertas de meteoritos têm origem nesta região. Mas o aquecimento global está a pôr em perigo os meteoritos da Antárctida e um novo estudo prevê que cerca de três quartos dos meteoritos do continente poderão desaparecer da superfície do manto de gelo até ao final do século, tornando quase impossível detectar ou recuperar as preciosas rochas espaciais.