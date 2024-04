“Não tenho dúvida que existe em Angola espaço para a emergência de uma terceira via”

O MPLA domina os destinos de Angola desde a sua independência. Primeiro como partido único, depois como vencedor de todas as eleições desde a implementação do sistema multipartidário no país. Essa predominância tem vindo gradualmente a diminuir, a ponto de, defende Carlos Pacatolo na sua tese de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa, se tornar um fenómeno particular na África Austral: analisando os resultados eleitorais a curva é sempre descendente. Daí o nome da tese e do livro, agora lançado pela editora da referida universidade, UCP Editora, O Domínio Decrescente do MPLA no Sistema Partidário em Angola (2008-2022).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt