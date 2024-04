Wyndham abre portas para três dias de ioga, meditação e pilates

Programa de bem-estar, que decorre entre dias 26 e 29, pode ser acompanhado por hóspedes, mas também por quem não se encontra alojado no hotel.

O Wyndham Grand Algarve, hotel de luxo na não menos luxuosa zona da Quinta do Lago, freguesia de Almancil, no Algarve, recebe, entre os dias 26 e 29, uma espécie de retiro de luxo para tratar de todos os sentidos, com um programa de bem-estar composto por variantes de ioga, meditação e pilates.

“Será uma viagem de bem-estar, uma pausa que nos ajudar a redescobrir a harmonia da mente, corpo e alma…”, explicou Matilde Papa, da equipa de marketing do hotel, à Fugas.

Os responsáveis pelo projecto explicam que a alimentação saudável, com refeições nutritivas, faz parte do programa, prometendo que as iguarias não vão desiludir os palatos.

O programa, que pode ser comprado por hóspedes (desde 1375€, com três noites), mas também pelo público em geral (a partir de 520€), inclui diversas sessões, sendo cada dia dedicado a diferentes terapias e exercícios de desenvolvimento pessoal, como Despertar do Eu, Cultivando a Paz Interior, Abraçando a Transformação e Do Yoga para o Mundo.

Uma das peculiaridades é haver actividades já depois do pôr-do-sol, como uma aula de ioga ou um ritual nocturnos, na Praia do Gigi. No fundo, três dias para “revitalizar o corpo, a mente e o espírito”, resume o director comercial do hotel, Paulo Vicente.

O Wyndham Grand Algarve detém actualmente o título do melhor resort de luxo em Portugal, depois de ter conquistado esse galardão nos World Travel Awards, os óscares do turismo.

