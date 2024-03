World Travel Awards: Portugal soma 30 “óscares” europeus do turismo

Pela décima vez, a Madeira é o melhor destino insular da Europa e, pela primeira vez, Porto Santo é o melhor destino de praia, tendo batido até, entre os nomeados o Algarve. São alguns dos prémios em destaque, de entre os 30 recebidos por candidatos de Portugal, na gala europeia dos World Travel Awards, que decorreu esta quarta à noite em Berlim.

Outros vencedores da gala incluem Lisboa (melhor destino urbano), Porto (melhor destino metropolitano à beira-mar), Braga (destino emergente) e Açores (melhor destino de aventura).

Nas atracções e projectos turísticos, foram premiados os Passadiços do Paiva (melhor atracção no turismo de aventura), os Passadiços do Mondego (melhor projecto turístico) e o Dark Sky Alqueva (melhor atracção turística e prémio de turismo responsável).

A TAP esteve novamente em destaque, sendo considerada a melhor, uma vez mais, nas ligações a África e nas ligações à América do Sul. E há mais prémios aéreos para Portugal: a Azores Airlines é referenciada como líder nas ligações à América do Norte e a SATA como melhor companhia regional.

​Na hotelaria, um dos grandes prémios foi para o Savoy Palace do Funchal, considerado o melhor hotel de luxo da Europa. Por sinal, com a Madeira - cuja Associação de Promoção foi distinguida como a melhor entidade de turismo - como anfitriã da gala mundial dos WTA marcada para Novembro, o Savoy é precisamente o hotel que vai ser palco da festa.

Foto O Savoy do Funchal vai ser palco dos WTA mundiais Henrique Seruca

Mas há mais hotelaria portuguesa em destaque: Pestana Alvor Praia (melhor hotel de praia), Pestana Palace de Lisboa (melhor resort familiar e de bem-estar, melhor hotel de negócios), 1908 Lisboa Hotel (melhor hotel de design), Vila Baleira Resort (melhor resort insular), W Algarve (melhor hotel lifestyle), Conrad Algarve (melhor resort lifestyle), Wyndham Grand Algarve (resort de suítes), Dunas Douradas Beach Club (resort de villas), Cascade Wellness Resort (resort desportivo), L'AND Vineyards (melhor hotel de região de vinhos), Pousada Mosteiro de Amares (resort romântico), Valverde (hotel boutique de luxo).

Ainda na hotelaria, a empresa portuguesa Amazing Evolution foi duplamente premiada: voltou a conquistar um galardão como melhor gestora hoteleira e melhor gestora de hotéis boutique.

Numa gala em paralelo, para o turismo de negócios, os MICE Awards, também geridos pela organização dos WTA, Lisboa foi considerada o melhor destino para este segmento do turismo de negócios e congressos (MICE é a sigla de Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Foto Grécia é o destino do ano, Atenas o melhor destino para uma escapadela urbana Louisa Gouliamaki/Reutes

Entre os outros (muitos) vencedores da ronda europeia dos WTA contam-se a Lufthansa (melhor companhia aérea), a British Airways (melhor classe executiva), a Turkish Airlines (melhor classe económica) e a Swiss (melhor primeira classe) - já a Volotea ganhou como melhor low-cost; Zurique tem o melhor aeroporto, Atenas é o melhor destino para escapadelas urbanas, Dubrovnik o melhor destino de cruzeiros e Itália o destino cultural. Na hotelaria, o hotel do ano é o Çırağan Palace Kempinski de Istambul.

No ano passado, Portugal tinha conquistado 17 distinções na ronda europeia destes galardões, um número baixo para o habitual do país no evento, mas incluindo, então, o de melhor destino turístico europeu (este ano o "óscar" foi para a Grécia). Na final mundial, acabaria por recolher 12 distinções, com destaque para Braga (considerado então, pela primeira vez, o melhor destino emergente a nível mundial), Açores e Madeira.