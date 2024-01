Porto Santo nem que chova

Que a ilha é Primavera-Verão com poucos intervalos já sabemos. Nuns dias mais invernosos, vamos descobrir mais do que os 9km de praia dourada. Todo-o-terreno, pela cultura e nas “areias que curam”.

O que quer quem chega a Porto Santo? "Praia, praia, praia". A resposta não varia muito e Sofia Santos, uma das nossas guias pela ilha, com uma vida toda por aqui, sabe-o bem. Mas, sabe ela e vamos sabendo nós, também há muito mais para fazer. Deu-se o acaso que, nesta ilha onde se pode fazer praia quase todo o ano – e em que a temperatura do ar raramente desce da média dos 18ºC e as águas cristalinas mesmo fora do Verão andam pelos 17ºC –, a nossa chegada tenha coincidido com dias mais tempestuosos, entre chuvinha e ventanias. Menos praia? Mais ilha.