Portugal com oito “óscares” do turismo mundial. Braga, Açores e Madeira premiados

Depois de conquistar quase duas dezenas de galardões na ronda europeia dos World Travel Awards, em Setembro, Portugal sai esta sexta-feira da gala final de 2023 do certame, a decorrer no Burj Al Arab no Dubai, com oito dos chamados "óscares" do turismo.

A nível europeu, Portugal já tinha renovado o seu título de melhor destino da Europa e, desta feita, alguns dos galardões principais vão para destinos lusos em alta: Braga, que em 2021 já tinha sido eleita destino europeu do ano noutra competição (European Best Destinations, com direito a polémica), é uma das surpresas, conquistando agora o World Travel Award (WTA) para destino emergente.

Já a Madeira, renova o seu "óscar" de melhor ilha para umas férias, título que já tinha conseguido mais uma vez a nível europeu em Setembro.

Foto Ilha das Flores enric vives rubio

Também os Açores levam mais um galardão para casa: o arquipélago foi eleito o destino de turismo de aventura do ano.

Entre os vencedores portugueses que renovam prémios já conseguidos anteriormente, contam-se o Dark Sky Alqueva, projecto distinguido com o prémio de Turismo Responsável, os Passadiços do Paiva que são declarados a melhor atracção turística de aventura e a Parques de Sintra - Monte da Lua, como melhor empresa de conservação.

A estas distinções, juntam-se duas para a TAP, que uma vez mais tem a chancela de melhor companhia aérea do mundo nas ligações para África e também para a América do Sul.

Foto Maldivas (na imagem o resort Cinnamon Velifushi Maldives) dr

Entre os vencedores de prémios nesta gala final dos WTA 2023, contam-se as Maldivas que foram declaradas melhor destino do mundo, as Filipinas (destino de praia), o Qatar (destino de desporto, lembrando-se que acolheu o Mundial de Futebol) e também a Qatar Airlines (melhor companhia aérea), o Dubai (melhor hotel do mundo, o Jumeirah Al Naseem) ou até a Arábia Saudita (melhor novo aeroporto, Read Sea International Airport). Os vencedores e nomeados desta edição estão no site oficial.

Em Setembro, nos WTA Europa, Portugal somou 17 prémios: entre outros, além dos já mencionados, houve também distinções para o Algarve como melhor destino de praia, para o Porto como destino de escapadelas urbanas e para Lisboa como destino urbano.