Portugal conquista 12 “óscares” mundiais do turismo. Porto, Lisboa e Madeira são vencedores

Na gala final dos World Travel Awards, para os melhores do mundo, saíram premiados projectos como os Passadiços do Paiva, Dark Sky Alqueva e a Parques de Sintra. A TAP conquistou duas distinções.

No início de Outubro, na ronda europeia, Portugal somou três dezenas de World Travel Awards, distinção para os melhores do turismo, votada tanto por profissionais como por qualquer pessoa (mas com o voto dos profissionais registados a valer por dois), incluindo o prémio global de Melhor Destino Europeu. Esta sexta-feira à noite, numa gala em Omã, já não conseguiu repetir a façanha de ser o melhor do mundo (são as Maldivas), mas não faltam prémios para destinos e projectos portugueses.

O Porto foi escolhido como melhor destino urbano do mundo, Lisboa vence na categoria algo mais rebuscada de melhor destino metropolitano costeiro, a Madeira vence novamente (pelo oitavo ano) o melhor destino insular.

Também repetente, a TAP segurou os prémios de melhor companhia para ligações a África e também como a melhor nas ligações à América do Sul.

Foto Passadiços do Paiva de novo nas bocas do mundo nelson garrido

Em matéria de projectos nacionais, destacam-se dois: os Passadiços do Paiva voltam a conquistar o World Travel Award para melhor atracção turística de aventura e o Dark Sky Alqueva, o território luso-ibérico para admirar os céus nocturnos livres de interferências, ganha o prémio de turismo responsável.

Em destaque ainda, também repetente, a Parques de Sintra - Monte da Lua, distinguida como melhor empresa de conservação. Já a empresa portuguesa Amazing Evolution foi declarada a melhor operadora de hotéis boutique.

Os restantes “óscares” vão para hotéis de luxo portugueses: o Olissippo Lapa Palace (hotel clássico), Dunas Douradas Beach Club (resort de villas e golf) e Pestana Palace Lisboa (melhor hotel de luxo de negócios).

A gala mundial dos World Travel Awards (a 29ª) realizou-se nesta sexta-feira à noite em Mascate, Omã, e destacaram-se as Maldivas nas categorias globais. O Vietname também conquistou diversos prémios, incluindo escapadela urbana para Hanói, destino de natureza insular para Phu Quoc, enquanto o país é destino de património. A Jamaica é o melhor destino de cruzeiros e para luas-de-mel nada como Santa Lúcia, nas Caraíbas​. Já o Dubai é o melhor para as viagens de negócios e Omã foi seleccionado como destino de natureza. Destino emergente a ter debaixo de olho: Batumi, na Geórgia (país que, por sinal, faz a capa da Fugas neste sábado).

Entre outros grandes vencedores, contam-se a Qatar Airways (melhor companhia aérea), Emirates (melhor marca de aviação civil), AirAsia (melhor low-cost), o Ritz-Carlton Aman (hotel de luxo e spa) ou o Jumeirah Al Naseem (melhor hotel, Emirados Árabes Unidos).

A lista completa de premiados pode ser consultada aqui.