Infografias, reportagens, entrevistas: alguns dos melhores trabalhos do último ano de Azul

O Azul – o projecto de jornalismo do PÚBLICO dedicado ao ambiente, crise climática, biodiversidade e sustentabilidade – faz dois anos nesta segunda-feira, 22 de Abril, que é também a data em que se assinala o Dia da Terra. Em dois anos, foram publicados mais de quatro mil artigos, com mais de 18 milhões de páginas visualizadas, e sete prémios de jornalismo para trabalhos do Azul.

O último ano foi um ano de recordes climáticos, da COP28, e de muitas notícias publicadas no Azul sobre clima e ambiente. No primeiro ano de Azul, seleccionámos já alguns trabalhos que marcaram o primeiro ano e tivemos uma série de artigos dedicados à erosão costeira. Agora, seleccionamos alguns dos trabalhos que se destacaram neste segundo ano de Azul, desde entrevistas, infografias, reportagens, podcasts e notícias de actualidade — sem uma ordem específica.

Ao longo dos meses entre a COP27 e a COP28, dezenas de fenómenos extremos ligados ao clima foram ocorrendo um pouco por todo o planeta, deixando em alguns casos cidades destruídas, comunidades desalojadas e vitimando centenas de pessoas. Enchentes, secas, tempestades, ondas de calor, incêndios violentíssimos e muitos recordes de temperatura reforçaram a ideia de que as condições do planeta estão a viver uma viragem provocada pelas alterações climáticas. Veja a infografia.

O ano de 2023 tem sido um ano de recordes climáticos. Mas como é que o planeta evoluiu desde que nasceu? Neste trabalho interactivo, pode introduzir a sua data de nascimento e ver como as alterações climáticas mudaram o mundo desde essa data. Veja aqui.

Há uma prevalência elevada de jovens portugueses com sentimentos de impotência em relação à crise climática. Pedro, Teresa e Ayala explicam o que é a ecoansiedade. Veja aqui.

A crise climática está a despertar a atenção de autores portugueses. Mas até que ponto a literatura que problematiza ou espelha questões ambientais pode produzir mudanças comportamentais? Leia mais aqui.

Numa entrevista ao Azul durante a COP28, no Dubai, onde o Azul esteve presente, a célebre oceanógrafa, afirmou que é preciso “parar de matar” os seres que habitam os oceanos – o que inclui cuidar do planeta para que os delicados equilíbrios naturais não ultrapassem as suas fronteiras. Leia a entrevista.

A tensão entre desenvolver e proteger a natureza cria decisões complexas. Perdemos sempre alguma coisa. Como chegar ao equilíbrio? Conflitos ambientais, de Bragança a Albufeira. Veja as reportagens e espreite também a infografia com o mapa destes pontos críticos.

Vinte anos após o desastre ambiental do Prestige, a costa galega é invadida por pequenas esferas de plástico. Voluntários limpam as praias. Os pellets também já apareceram em Portugal. Leia aqui a reportagem e veja o vídeo.

Muitos dos fenómenos e recordes climáticos do Verão passado eram previsíveis, dizem os investigadores. Mas há surpresas e preocupação pelo que está a ocorrer e pelo que aí vem se não mudarmos de rumo. Leia aqui.

De Ovar a Vilamoura, o Azul percorreu as zonas costeiras mais afectadas pela erosão e pela subida da água do mar. As reportagens foram feitas para o primeiro ano do Azul, mas o documentário só foi publicado em Agosto. Veja aqui.

O sistema alimentar de hoje vive a uma velocidade que não é compatível com os limites do planeta. Foi desta ideia que Rui Catalão, Maria Antunes e a jornalista Vera Moutinho partiram para a realização do podcast “Próprio para Consumo”, um podcast documental da rede PÚBLICO sobre alimentação, com os olhos postos na crise climática e na sua ligação ao sistema alimentar. São quatro episódios, ouça aqui.

A serra da Arrábida está ligada ao despertar da consciência ambiental de Francisco Ferreira, presidente da Zero, activista desde os dez anos. A sua cidade, Setúbal, foi um viveiro de ambientalistas. Leia aqui a entrevista.

Aliar a preservação dos ecossistemas naturais ao aumento da produção de azeitona no olival tradicional é o sonho de um agricultor de Vila Verde de Ficalho, no Alentejo. Leia mais aqui.

Falta de chuva, temperaturas elevadas no Inverno e indisponibilidade e água contribuem para afectar a produção de fruta no Sul do país. Leia mais aqui.

Siân Sutherland é co-fundadora de A Plastic Planet, uma organização determinada a fazer com que a indústria feche a torneira ao plástico e passe a apostar na produção de novos materiais que substituam os mil e um objectos feitos deste material que estão no nosso quotidiano. Leia aqui a entrevista.

Corte de sobreiros para instalação de parque eólico em Sines tem sido controverso. Visitámos o local com partes distintas: a EDP, que instalará o parque; e ambientalistas, que contestam o processo. Leia aqui a reportagem.