Netflix gaba-se de chegar a 500 milhões de pessoas e vai deixar de revelar número de assinantes

Empresa terminou primeiro trimestre com 269,6 milhões de subscritores, mais 9,3 milhões do que no fim de 2023, e mais receitas. Mas o seu foco é outro — vai falar mais de dinheiro e menos de clientes.

A Netflix continua a líder incontestável do mercado do streaming, somando mais 9,3 milhões de assinantes no primeiro trimestre deste ano para um total de 269,6 milhões de subscritores em todo o mundo, anunciou a empresa esta quinta-feira. E continua na corda bamba da transparência, revelando que depois de vários avanços e recuos na forma como revela a sua versão do que são audiências, vai deixar de tornar público o seu número de clientes e de receitas que acumula por assinante a partir do início de 2025. Ainda assim, pode gabar-se de ter uma audiência de mais de 500 milhões de pessoas.