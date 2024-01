Netflix bate expectativas, soma assinantes e avisa que pode subir preços

Resultados do quarto trimestre de 2023 permitem balanço positivo do combate à partilha de contas e da introdução de publicidade — tem agora 260,2 milhões de assinantes. E revela algumas audiências.

As expectativas eram boas mas a Netflix ultrapassou-as: no último trimestre de 2023, o ano em que lançou o seu combate à partilha de contas e sobreviveu às greves em Hollywood, adicionou 13 milhões de assinantes. Mais, terminou o ano com receitas de 8,1 mil milhões de euros e com 260,28 milhões de subscritores, confirmando o que alguns analistas previam segunda-feira — que a Netflix venceu as “guerras do streaming”. Na sua carta aos investidores, tornada pública esta terça-feira, a plataforma admite subir preços.

Este foi o melhor número de novos assinantes da Netflix desde a pandemia e bateu as estimativas mais optimistas de Wall Street, que segunda-feira contavam que a empresa líder no mercado do streaming revelasse nos seus resultados um aumento de cerca de nove milhões de subscritores. Este quadro “saudável reflecte os benefícios da partilha paga, as nossas recentes alterações de preços e a força do nosso negócio subjacente, impulsionado por uma oferta forte” na área dos conteúdos, lê-se na carta aos accionistas que a empresa divulgou esta terça-feira à noite (hora portuguesa).

Ainda não é o caso em Portugal, mas a Netflix introduziu uma nova modalidade de assinatura, mais barata, que é suportada por publicidade, o que lhe permitiu aumentar as receitas. O muito noticiado combate à partilha abusiva de contas foi tendo os seus resultados, primeiro levando a alguns cancelamentos de assinaturas mas depois surtindo o efeito desejado pela empresa, que é aumentar pagamentos e também número de assinantes. Há quase dois anos, quando pela primeira vez numa década a empresa perdeu assinantes, as mudanças supracitadas começaram a ser planeadas para voltar a equilibrar as contas do gigante do streaming.

No sector, há quem lhe chame “a grande correcção Netflix”, simbolizando o fim de uma era de gastos em toda a linha, nomeadamente uma frenética produção de novos títulos, que afectara não só a líder de mercado mas também os concorrentes que vieram desafiá-la.

Agora, a Netflix prevê continuar a crescer em 2024 e fala mesmo em “ajustar os preços”, já que a sua modalidade com publicidade “ainda não é uma fonte principal de crescimento das receitas”. Mais à frente no mesmo documento, mais uma pista sobre uma potencial subida de preços no futuro próximo. “À medida que investimos e melhoramos a Netflix, por vezes pediremos aos nossos membros [o nome dado pela empresa aos seus assinantes] que paguem um pouco mais para reflectir essas melhorias, o que, por sua vez, ajuda a impulsionar” positivamente o serviço.

Há uma série de detalhes sobre o segmento com publicidade e a modalidade de assinatura Básica que ainda não se aplicam em Portugal, visto que o segmento de subscrição com anúncios não está disponível no mercado nacional. Mas a empresa gaba-se de que a modalidade com publicidade já tem 23 milhões de clientes em 12 países e avisa que gradualmente a assinatura Básica (a mais barata e sem publicidade) será eliminada em todo o mundo.

As promessas para 2024

No último trimestre, revela o serviço (com base nos primeiros três meses de exibição), nas séries The Crown teve 30 milhões de visualizações, Toda a Luz Que Não Podemos Ver teve 35,4 milhões e a série documental Beckham recebeu 44 milhões. Nos filmes, ninguém bate Ethan Hawke e Julia Roberts, cujo Deixar o Mundo Para Trás rendeu 134,2 milhões de visualizações à Neflix; O Assassino, de David Fincher, teve 70.5 visualizações; Adam Sandler e o seu Leo conseguiram 108,1 milhões de visualizações.

Para 2024, a empresa promete mais temporadas de A Diplomata, Bridgerton, Squid Game ou Drive to Survive, bem como novas séries como 3 Body Problem, The Gentlemen (de Guy Ritchie), Eric (com Benedict Cumberbatch) ou Senna, bem como novos filmes de Eddie Murphy - bom, o regresso de Axel Foley em O Caça-Polícias é um novo filme mas também uma continuação de um franchise sob a forma de O Caça-Polícias: Axel F -, Cameron Diaz ou Kerry Washington. As transmissões ao vivo vão continuar, como eventos especiais, em torno da gala dos prémios do Sindicato dos Actores, um jogo de ténis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ou Raw, da WWE.

Ainda assim, a empresa é cautelosa nas suas previsões para 2024, antevendo crescimento mas não na casa dos dois dígitos.

Sobre a sua posição na indústria, a Netflix prevê “mais consolidação” entre os concorrentes, ou seja que mais fusões ocorram e o número de operadores diminua, e garante que não está interessada em “adquirir bens lineares”.