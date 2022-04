Netflix perde assinantes pela primeira vez em mais de uma década

A empresa está a lutar contra a partilha de contas, a concorrência de outras plataformas e a lidar com as consequências da guerra na Ucrânia.

O número de assinantes da Netflix caiu no primeiro trimestre deste ano pela primeira vez em mais de uma década, anunciou a empresa esta terça-feira.

A Netflix informou ter perdido 200 mil subscritores nos primeiros três meses do ano e avisou os investidores de que previa dizer adeus a mais dois milhões de assinantes neste trimestre.

A empresa está a lutar contra a partilha de contas num esforço de conseguir novos clientes (e aumentar as receitas). Mas há outros factores que explicam esta descida no número de clientes. Só a suspensão do serviço na Rússia, após a invasão da Ucrânia, resultou na saída de 700 mil subscritores. A inflação e a concorrência feroz também fizeram mossa, escreve a Reuters. A BBC junta-lhe a subida de preços em mercados importantes, como o Canadá e os Estados Unidos, que resultou em menos 600 mil clientes.

“O grande número de famílias que partilham contas, combinado com a concorrência, está a criar ventos contrários ao crescimento das receitas”, reconheceu em comunicado a empresa, que conta ainda com mais de 220 milhões de assinantes em todo o mundo.

É uma mudança abrupta na sorte de uma empresa de streaming que prosperou por causa da pandemia de covid-19. Na verdade, segundo a Netflix, o pico de procura nos confinamentos ajudou a mascarar este quadro de dificuldades, que deverá piorar nos próximos tempos, apesar do regresso de séries como Stranger Things e Ozark, bem como a estreia do filme The Gray Man, com Chris Evans e Ryan Gosling.

“O nosso crescimento de receitas abrandou consideravelmente, como mostram os nossos resultados e previsões”, reconheceu a empresa ao divulgar os seus resultados trimestrais.

A última vez que a Netflix anunciou ter perdido clientes num trimestre foi em Outubro de 2021.

Na bolsa de Nova Iorque, depois da divulgação dos resultados trimestrais, as acções da Netflix caíram 26%, “limpando” 40 mil milhões de dólares (37 mil milhões de euros) do seu valor. Desde Janeiro, altura em que a empresa anunciou o fraco crescimento do número de assinantes, a Netflix já perdeu quase metade do seu valor.

TikTok e videojogos

“Embora a Netflix e outros serviços tenham sido fundamentais durante os confinamentos, os utilizadores estão agora a pensar duas vezes no seu comportamento de compra tendo em conta a mudança de hábitos”, apontou Paolo Pescatore, analista na PP Foresight, citado pela BBC.

Os serviços de streaming não são a única forma de entretenimento a competir pelo tempo dos consumidores. O último inquérito da Deloitte sobre “Tendências dos Media Digitais”, lançado em finais de Março, revelou que a Geração Z (consumidores com idades entre os 14 e os 25 anos) passa mais tempo a jogar jogos do que a ver filmes ou séries de televisão em casa, ou mesmo a ouvir música.

A maioria dos consumidores da Geração Z e millennials inquiridos responderam que passam mais tempo a ver vídeos criados por utilizadores, em plataformas como o TikTok e o YouTube, do que a ver filmes ou programas em serviços de streaming.