Alexandra Leitão: “Será difícil a legislatura chegar ao fim” e “[ainda] mais se a política de não-abertura continuar”

Ocupa o núcleo duro da direcção de Pedro Nuno Santos, de quem diz não se poder exigir uma vitória nas europeias, e deixa um aviso ao Governo: não vale a pena chantagear o PS no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). O partido "não é pressionável", garante a deputada e membro do secretariado nacional socialista em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO e Rádio Renascença.

