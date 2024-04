Com Governo em funções, começam agora os trabalhos de Montenegro para sobreviver ao PS e ao Chega

O primeiro desafio está ultrapassado. Chumbadas, como esperado, as duas moções de rejeição propostas pelos partidos mais à esquerda do hemiciclo, Luís Montenegro saiu do Parlamento ao final da manhã desta sexta-feira com o seu executivo em “plenitude de funções”, como o próprio se limitou a dizer. Nas dez horas de discussão do Programa do XXIV Governo constitucional, o executivo transformou o excedente orçamental deixado por Fernando Medina numa “pesada herança” de António Costa. A ideia do “oásis cor-de-rosa” deixado pelo PS foi desmentida pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que encerrou o debate.

