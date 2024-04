Montenegro desafia PS a deixar governar até ao fim da legislatura

No momento em que assume as funções de primeiro-ministro de um Governo com uma escassa maioria parlamentar, Luís Montenegro desafiou o PS a assumir uma posição política — de “oposição” ou “bloqueio” — e ignorou o Chega, a terceira força política no Parlamento. Num discurso em que reiterou os seus compromissos eleitorais, o chefe de Governo criticou, como “perigosa e irresponsável”, a ideia dos “cofres cheios”. Esta quarta-feira, reúne-se o primeiro Conselho de Ministros do XXIV Governo constitucional, um dia depois da tomada de posse.

