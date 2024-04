Aguiar-Branco irá descer a Avenida da Liberdade no desfile do 25 de Abril

A decisão foi anunciada pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, no final da reunião que decorreu esta quarta-feira, na Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, irá participar no desfile do 25 de Abril, que todos os anos desce a Avenida da Liberdade, em Lisboa. A decisão foi anunciada esta quarta-feira, no final da conferência de líderes.

"A Assembleia da República estará representada pelo presidente da Assembleia da República. Esta foi uma iniciativa que partiu do presidente da Assembleia da República, para dignificar o simbolismo da cerimónia solene e a importância do Parlamento", justificou o porta-voz da conferência de líderes, o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira. "O que é inovador é a sua participação no desfile", assinala o porta-voz.

José Pedro Aguiar-Branco irá "cumprir todo o programa que está estabelecido para esse dia", que, além da cerimónia solene da manhã, inclui a abertura de portas da Assembleia da República aos cidadãos.

De acordo com o porta-voz, todos os grupos parlamentares concordaram com a iniciativa.

Alteração ao IRS é discutida a 24 de Abril

Da conferência de líderes resultaram também alguns agendamentos, entre os quais a discussão da proposta de lei do Governo sobre a descida de IRS, que acontecerá a 24 de Abril, no mesmo dia em que será discutido o Programa de Estabilidade.

Foram ainda requeridos quatro agendamentos potestativos cujos temas serão anunciados pelos partidos. A 2 de Maio haverá um debate a pedido do PS, a 3 de Maio a pedido do Livre, a 8 de Maio da Iniciativa Liberal e a 9 de Maio do PSD.