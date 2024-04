Parlamento vai ter “semáforo” sobre tempo para discursar e microfone pode desligar-se

Depois de muitos anos em que alguns partidos se queixavam de ser alvo de menor tolerância por parte do presidente da Assembleia da República ou de quem o esteja a substituir, o plenário vai ter uma espécie de "semáforo" sobre o tempo que resta para quem está a falar e o orador poderá mesmo ter o microfone automaticamente desligado se discursar 15 segundos além do tempo que lhe estava destinado.

Estas novas regras deverão ser já aplicadas nesta quinta-feira, no primeiro dia da discussão do programa do Governo, anunciou o secretário da Mesa, o social-democrata Jorge Paulo Oliveira, no final da reunião da conferência de líderes. A nova forma de funcionar foi proposta por José Pedro Aguiar-Branco e pelos vice-presidentes, disse Jorge Paulo Oliveira, que admitiu que não foi aceite por unanimidade de todos os partidos, mas não quis especificar qual o partido que terá levantado dúvidas.

No ecrã do relógio digital aparecerá uma luz amarela 30 segundos antes do tempo terminar, que passará a ser vermelha quando o tempo se esgotar. Haverá depois uma tolerância de 15 segundos, findos os quais o microfone se desligará automaticamente, descreveu o deputado.

"A medida visa tão só evitar que haja qualquer sentimento de que uns foram mais favorecidos que outros, ou de que o presidente (ou quem o estiver a substituir) tem maior ou menor flexibilidade" consoante o partido que está a usar da palavra, defendeu Jorge Paulo Oliveira. "Não há qualquer objectivo de coarctar a liberdade de expressão dos deputados", fez questão de garantir. E a medida é para todas as bancadas, seja dos partidos ou do Governo.

A medida visa apenas evitar o abuso de tempo usado pelos oradores e não o tipo de discurso que é usado.

A conferência de líderes fez os primeiros agendamentos depois da discussão do programa do Governo. O ministro dos Assuntos Parlamentares prometeu para dia 15 (próxima segunda-feira) a entrega do Programa de Estabilidade 2024-28, que será depois discutido no dia 24 de Abril. Os partidos poderão apresentar projectos de resolução propondo alterações ou a rejeição, que serão votados no dia da discussão.

Do calendário de trabalhos do plenário constam ainda declarações políticas no dia 17; o primeiro debate de actualidade a pedido do Bloco subordinado ao tema "Muitos quilómetros para pouco dinheiro - direitos dos trabalhadores das plataformas" será no dia 18; e no dia 19 serão discutidos e votados os projectos dos inquéritos parlamentares do Bloco e do PAN sobre a reestruturação accionista do Global Media Group (sobre a actuação do regulador, no caso do BE, e o processo de alteração da propriedade, no caso do PAN).

Na semana seguinte, além da sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril nesse dia, haverá, no dia 23, a discussão da proposta do PCP de criação da comissão de inquérito à privatização da ANA e algumas petições vindas da anterior legislatura; e no dia 24 será a discussão do Programa de Estabilidade 2024-28.

Na conferência de líderes, cujos trabalhos se prolongaram até perto das 13h provocando o atraso da entrega do programa do Governo, foi também discutida a organização das comissões parlamentares. Que se mantêm as 14 da anterior legislatura, mas com algumas pastas realocadas devido à orgânica do novo Governo.