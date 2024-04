PSD e PS não querem falar, para já, sobre comissão de inquérito ao caso das gémeas

Partidos desvalorizam iniciativa do Chega, mas Ventura pode avançar com pedido potestativo. Marcelo diz que nunca mais falou com o filho e remete para ele explicações sobre pedido.

Os dois maiores partidos não pretendem falar, para já, sobre a proposta do Chega de criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso do alegado favorecimento das gémeas luso-brasileiras no acesso ao medicamento Zolgensma no Hospital de Santa Maria. Depois de na quinta-feira ter anunciado que vai propor o inquérito parlamentar, André Ventura aumentou esta sexta-feira a pressão, admitindo chamar Marcelo Rebelo de Sousa a dar explicações no Parlamento. O Presidente da República, como outros envolvidos neste caso, não é obrigado a comparecer presencialmente, podendo depor por escrito.