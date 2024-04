25 de Abril: novos territórios científicos na academia

Pensar a universidade antes e depois do 25 de Abril é comparar duas realidades completamente diferentes. Desde logo, claro, pelo clima de liberdade que marcou o pós-25 de Abril, em que passou a ser possível exprimir opiniões sem censura, sem cargas policiais e sem o perigo da prisão. A década de 1960, com os sucessivos “lutos académicos”, foi fundamental para o movimento estudantil, principalmente no ensino superior (embora não exclusivamente, pois no ensino secundário também havia movimentações, por exemplo suportadas pelo Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa).

