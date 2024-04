RTP assinala 25 de Abril com documentários, séries e filmes

Para iniciar este mês em que se assinalam as cinco décadas do 25 de Abril, a RTP Play, serviço de streaming da RTP, reuniu numa só página, a que chamou 50 Anos 25 Abril, a sua colecção de conteúdos relacionados com a revolução de 1974, entre programas, filmes de ficção, documentários, séries e programas de rádio. A RTP já tinha inaugurado, em Março, um site dedicado ao 25 de Abril, em parceria com a Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril, uma plataforma a agregar conteúdos dos vários satélites da RTP, do RTP Ensina aos Arquivos.

Na nova colecção há conteúdos mais recentes, como E Depois da Revolução: Que Democracia Construímos?, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se estreou na segunda-feira – o primeiro episódio inclui depoimentos de pessoas como Capicua, Ricardo Araújo Pereira, Leonor Beleza, Alice Cunha, Susana Coroado ou Nuno Markl –, Viva a Democracia - 50 Anos e o Futuro, uma série de dois documentários conduzida por Carlos Daniel e feita com a mesma fundação, ou ainda segmentos curtos, como 25 Curiosidades, 25 de Abril, que anda a passar todos os dias na rubrica ZigZag, da RTP2, e Há 50 anos, que recupera os telejornais dos últimos tempos do antigo regime.

Mas também há documentários, séries documentais e programas de entrevistas. Alguns exemplos: A Pide Leninha, de Leandro Ferreira e Jorge Sá, sobre Madalena das Dores Oliveira, que foi chefe de brigada da PIDE; Conceição Matos: Coragem Hoje, Abraços Amanhã, de Edgar Feldman e Paulo Guerra, sobre Conceição Matos, a activista e militante do PCP que foi torturada pela PIDE; ou Sampaio, Salazar e Caetano: O confronto de 62, de Jacinto Godinho e Carlos Oliveira, analisando os confrontos de estudantes com Salazar em 1962, liderados por Jorge Sampaio, à altura estudante de direito.

Estão ainda disponíveis A Voz e os Ouvidos do MFA, de António-Pedro Vasconcelos e Leandro Ferreira; Os Filhos da Madrugada, programa de entrevistas de Anabela Mota Ribeiro; Os Últimos Dias da PIDE, de Jacinto Godinho, série documental feita para os 40 anos do 25 de Abril; Um Gesto de Liberdade, de Jacinto Godinho e Carlos Oliveira; ou o programa da Antena 3 #NãoPodias, com Raquel Morão Lopes e Francisco Sena Santos. Outras propostas são a série documental Mulheres na Resistência, de Edgar Feldman e Paulo Guerra; Palavra de Otelo, em que Otelo Saraiva de Carvalho fala na primeira pessoa; José Afonso, Traz Outro Amigo Também, documentário de Miguel Pimenta e Nuno Galopim; Salgueiro Maia, Rumo à Eternidade, documentário de Francisco Manso; Insubmissa, documentário de Joaquim Vieira e Filipa Martins sobre Natália Correia; Francisco Lyon de Castro: Maior Que A Censura, de Miguel Costa; e PCP: 100 Anos a Resistir, de Jacinto Godinho.

No campo da ficção, pode encontrar-se as versões minissérie do filme biográfico Salgueiro Maia - O Implicado, de Sérgio Graciano, e de Operação Outono, filme de Bruno de Almeida sobre Humberto Delgado, e ainda Capitão Falcão, de João Leitão, de 2015, ou a série 3 Mulheres, criada por Luís Alvarães, Elsa Garcia e Fernando Vendrell em 2018 e centrada em Vera Lagoa, Natália Correia e Snu Abecassis.