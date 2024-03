Morreu o realizador António-Pedro Vasconcelos

Defensor de um cinema para o grande público, voz activa em vários debates do Portugal democrático, a ele se devem muitos êxitos de bilheteira e algumas obras-primas. Completaria 85 anos no domingo.

O realizador António-Pedro Vasconcelos morreu na noite de terça-feira no Hospital da Luz, em Lisboa, a poucos dias de completar o seu 85.º aniversário. Interveniente activo em muitos dos debates que marcaram o Portugal democrático, polemista ocasional, benfiquista fervoroso — estatuto que o familiarizou junto do grande público da televisão —, a dedicação a essas tantas causas paralelas, da política cultural à luta contra a privatização da TAP, nunca obscureceu a sua paixão pelo cinema. Deve-se-lhe um dos êxitos de crítica e de bilheteira mais significativos do cinema alguma vez feito em Portugal, O Lugar do Morto (1984), a par de obras de assinalável impacto comercial como Jaime (1999) ou Call Girl (2007). Iniciada antes do 25 de Abril, a sua filmografia acabou porém por resumir-se a 12 longas-metragens de ficção e um par de documentários.

"Cada ano, cada mês, cada dia dessa vida extraordinária que passou ao nosso lado fez de nós as pessoas mais felizes do mundo. E, certamente, também a muitos outros, graças ao seu trabalho, ao seu talento, às suas inúmeras lutas e incontáveis paixões", sublinha a família do realizador no comunicado que esta manhã enviou às redacções. "Hoje, mais do que nunca, temos a certeza de que o nosso A-PV, que tanto lutou para que todos fôssemos mais justos, mais correctos, mais conscientes, sempre tão sérios e dignos como ele, será sempre um Imortal. Sabemos bem a sorte que tivemos. Viveremos sempre cheios de orgulho."

Nascido em Leiria a 10 de Março de 1939, A-PV, petit nom que se tornou senha para os amigos, fez parte da “segunda geração” do Cinema Novo, a par de Alberto Seixas Santos (1936-2016), João César Monteiro (1939-2003) ou José Fonseca e Costa (1933-2015). Numa longa conversa com o PÚBLICO em 2018, a propósito da retrospectiva integral que a Cinemateca Portuguesa então lhe dedicou, lamentava que essa sua geração nunca tivesse cumprido verdadeiramente o seu potencial. Falava, nessa entrevista, das diferenças que já nesse final dos anos 1960 se cavavam dentro da vaga de realizadores que surgiu após a vanguarda de António da Cunha Telles, Fernando Lopes, Paulo Rocha ou Manuel Faria de Almeida. O seu grupo era o “da pastelaria São Remo”, a que pertenciam também o argumentista Carlos Saboga, Seixas Santos e César Monteiro.

Ficou, aliás, célebre a sua amizade de longa data com o truculento João César Monteiro e o apoio incondicional que sempre dedicou ao autor de Recordações da Casa Amarela, apesar de ser um crítico assumido daquilo que considerava uma deriva da produção portuguesa para o campo do cinema de autor, depois do 25 de Abril. Considerava-o, a esse cinema, desligado da realidade nacional — ao contrário do seu.

​“O meu cinema nunca foi desligado da realidade”, dizia na já citada entrevista de 2018. O que me interessa é a ficção, e o papel que a ficção tem nas sociedades e nas civilizações. Sou incapaz de filmar uma realidade sem tentar percebê-la.”

Estudante de Direito, curso que nunca terminou, António-Pedro Vasconcelos aproximou-se da Sétima Arte por via da crítica, “prolongamento de uma paixão absolutamente louca pela descoberta do cinema”, que praticou nos jornais Diário de Notícias e República e nas revistas Imagem, O Tempo e o Modo, Colóquio ou Cinéfilo. No início dos anos 1960, tornava-se bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e foi estudar cinema na Sorbonne, em Paris. Aí fez a sua verdadeira “aprendizagem” cinematográfica, ao lado de Alberto Seixas Santos (1936-2016), assistindo às sessões da Cinemateca Francesa e vendo em primeira mão os filmes da Nouvelle Vague que tanto inspiraram a sua geração.

Realizou as suas primeiras curtas-metragens institucionais em finais dessa década, vindo depois a ser um dos fundadores do Centro Português de Cinema (CPC), estrutura apoiada pela Gulbenkian que procurou dar novo ímpeto à produção cinematográfica portuguesa, financiando um grupo de cineastas com “urgência de fazer cinema”. Deste grupo, para além dos seus camaradas da São Remo, faziam parte “jovens” como José Fonseca e Costa, Fernando Matos Silva e Alfredo Tropa e “veteranos” como António de Macedo, Artur Ramos ou José Ernesto de Sousa.

Foi no âmbito do CPC que se estreou na longa-metragem em 1973 com Perdido por Cem…, seguindo-se-lhe os dois documentários sobre a emigração portuguesa: Adeus, Até ao Meu Regresso (1974) e EmigrAntes… e Depois? (1976). Só regressaria à ficção em 1980, com Oxalá, um “ponto da situação” da sua geração que reflectia a influência da Nouvelle Vague e que obteria assinalável êxito (90 mil espectadores). Por essa altura, começara já a afastar-se cinematograficamente da geração com a qual crescera. O sucesso de O Lugar do Morto, policial com Ana Zanatti e o jornalista Pedro Oliveira nos papéis principais, que obteve uns extraordinários 270 mil espectadores aquando da sua estreia em 1984, parecia prometer-lhe um novo fôlego; e António-Pedro Vasconcelos aproveitou de facto para visar mais alto, lançando-se a uma co-produção histórica com França e Espanha. Aqui d’el-Rei! (1991) não colheu, no entanto, os favores do público.

Depois de um período a trabalhar nos bastidores, como presidente do grupo de trabalho para o Livro Verde da Comissão Europeia sobre a indústria audiovisual e, entre 1991 e 1993, como coordenador do Secretariado Nacional para o Audiovisual, regressou à realização em finais dos anos 1990, entrando na sua fase mais produtiva, e também mais popular.

A partir de Jaime, que alcançou os 220 mil espectadores e obtém os Globos de Ouro da SIC para melhor filme e melhor realizador, começou a filmar mais regularmente, trabalhando repetidamente com o produtor Tino Navarro e sempre com apreciável sucesso público: sucederam-se então Os Imortais (2003); Call Girl (2007), o seu segundo título mais visto de sempre, com 230 mil espectadores e o Globo de Ouro de melhor filme; A Bela e o Paparazzo (2010); Os Gatos Não Têm Vertigens (2014), prémios Sophia de melhor filme e de melhor realizador; Amor Impossível (2015), de novo prémio Sophia de melhor filme; e Parque Mayer (2018), com que bisou o Sophia de melhor realizador. A Cinemateca Portuguesa dedicou-lhe uma retrospectiva de carreira em 2018.

Estreou em 2022 o seu último filme, KM 224, que marcou também a sua reconciliação com o produtor Paulo Branco, com quem fundara a V. O. Filmes em finais dos anos 1970. O cineasta preparava neste momento uma adaptação de Lavagante, de José Cardoso Pires, e um documentário sobre os bastidores do 25 de Abril para a RTP. Deixa dois filhos: a directora de casting Patrícia Vasconcelos e o coleccionador Pedro Jaime Vasconcelos, do seu primeiro casamento com Maria Helena Guerra.