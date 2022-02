O passado e o futuro daquele presente

Em 1972, o ano em que chega às salas de cinema a primeira vaga da produção do Centro Português de Cinema financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, a esperança de que Marcelo Caetano pudesse introduzir alguma mudança significativa no regime tinha desvanecido, com a reeleição de Américo Tomás como Presidente da República em 25 de Julho, por um colégio eleitoral, e o progressivo afastamento de Francisco Sá Carneiro e da ala liberal que ele liderava na Assembleia Nacional, desde 1969, e da qual se demitiria logo no início de 1973.