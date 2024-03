"E depois da revolução?": esta minissérie mostra-te o que mudou desde o 25 de Abril

Com Portugal prestes a comemorar os 50 anos da revolução dos cravos, a Fundação Francisco Manuel dos Santos assinala a data com o lançamento de uma nova minissérie documental. A primeira temporada, composta por quatro episódios, estreou-se esta segunda-feira, dia 25 de Março. Podes contar com os próximos episódios sempre às segundas.

“E depois da revolução?” nasce para contar aos mais jovens sobre um período que lhes parece distante. “Com esta série, queremos contribuir para que os jovens portugueses compreendam melhor, num formato dinâmico de minidocumentário, o passado recente do país e o papel que a democracia teve na construção da sociedade em que hoje vivemos”, explicou Teresa Mourão-Ferreira, directora geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos, num comunicado enviado ao P3.

O primeiro episódio já está disponível no Youtube oficial da Fundação. Chama-se “E depois da revolução: que democracia construímos?” e explora as vitórias alcançadas desde 1974, como o direito ao voto e à liberdade de expressão. O tema é discutido com figuras públicas, como Ricardo Araújo Pereira, Capicua ou Nuno Markl e investigadores e especialistas, como Pedro Magalhães, Leonor Beleza ou José Santana Pereira.

Daqui para a frente, podes contar com episódios centrados em temas como o feminismo, a evolução da população e da economia. A segunda temporada já está confirmada e a sua estreia está prevista para depois do 25 de Abril, ainda sem data fixa. A família, a educação e saúde são outros temas que surgirão na próxima fase da minissérie.

