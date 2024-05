Estudantes ocupam Faculdade de Psicologia pelo "fim do fóssil" e "genocídio" na Palestina

Saiba mais:

Vários estudantes ocuparam a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e protestam pelo fim ao combustível fóssil até 2030 e do "genocídio" na Palestina.

"Exigimos, como exigimos ao outro Governo, que nunca aconteceu, um corte relações com Israel, a expulsão o embaixador de Israel e isso nunca aconteceu até hoje", diz Ana Nicolau, activista da Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina (PUSP). A estudante Catarina Bio pede "o fim deste sistema que coloca o lucro acima da vida" e que permitem "massacres em nome do benefício do colapso climático e do genocídio que está a acontecer em Gaza".