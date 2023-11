25 de Abril de 1974, quinta-feira. E depois?

25 de Abril de 1974, quinta-feira é o título de um livro que reúne fotografias de Alfredo Cunha (algumas das quais inéditas) e textos de Luís Pedro Nunes (prefácio), Carlos de Matos Gomes (Da Guerra à Liberdade), Adelino Gomes (25 de Abril de 1974, quinta-feira) e Fernando Rosas (Que força é essa?). É uma obra dividida em três tomos: a guerra, o dia 25 de Abril e o período conturbado que se seguiu à Revolução dos Cravos. Nesta galeria podem ver-se imagens de cada um desses momentos. As legendas foram feitas a partir do livro, com a chancela Tinta-da-China, que chegará às livrarias esta quinta-feira.