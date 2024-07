Eis as fotografias mais criativas do ano

O que têm em comum um rinoceronte e um jogo de ténis? Parecem palavras soltas mas é o que se pode esperar das fotografias nomeadas para o Creative Photo Awards, concurso organizado pelo Siena Awards.

Passando por categorias como Natureza e Paisagem, Pessoas, Animais, Série, Arquitectura, Belas-Artes e Tema Aberto são 36 as nomeações agora anunciadas, seleccionadas de um total de 4193 participações de 135 países.

Entre os nomeados há um português, António Bernardinho Coelho, a concorrer à categoria Tema Aberto com a fotografia The city.

António, de 42 anos, é engenheiro eléctrico. Como consta na sua página pessoal, no website do concurso, foi com uma viagem a Cuba realizada em 2010 que o interesse pela fotografia surgiu. Os interesses do português passam por natureza-morta — tipo de pintura e fotografia que representa seres ou objectos inanimados —, paisagens e arquitectura. Em 2018 e em 2020 arrecadou o prémio de Portugal nos Sony Awards.

Os vencedores do Creative Photo Awards serão anunciados a 28 de Setembro, no Teatro dei Rinnovati de Siena, cidade italiana que acolherá a cerimónia de prémios do concurso de fotografia que junta profissionais e amadores.

Durante o evento, que marca também o décimo aniversário dos prémios Siena, serão revelados de igual forma os vencedores do Drone Photo Awards, que elege as melhores imagens capturadas por drones, e do Siena International Photo Awards, a competição que foi, há uma década, o pontapé de partida do Siena Awards.

A edição especial de dez anos, que “voltará a destacar projectos de importância social e ambiental”, conta com exposições fotográficas que animarão a cidade de Siena de 28 de Setembro a 24 de Novembro às sextas-feiras, das 15h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Organizado pela associação cultural Art Photo Travel, o festival é apoiado pelo Município de Siena e pelo Município de Sovicille, e é patrocinado pelo Ministério da Cultura italiano, pela Região da Toscana, pela Universidade de Siena e pela Câmara de Comércio de Siena e Arezzo.