Atletas no Sena e uma cerimónia elaborada. Arrancam os Jogos Olímpicos de Paris (em actualização)

Começaram — agora oficialmente — os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. A cerimónia de abertura trouxe muita chuva (falava-se mesmo num “desastre” meteorológico), mas quando começou já se viam cabeças descobertas prontas para receber os atletas.

É a primeira vez que a cerimónia não acontece dentro de um estádio: apesar da escolha polémica do rio Sena, a ideia foi para a frente. Uma cerimónia em 12 actos, que começou com a apresentação de cada delegação nacional, por ordem alfabética (excluindo a Grécia, que é sempre o primeiro país a aparecer), em barcos que percorrem um percurso de seis quilómetros no rio, desde a ponte Austerlitz até Trocadéro, já perto da Torre Eiffel. Os atletas exibem os trajes cerimoniais que foram divulgados ao longo dos últimos meses.

Os barcos ainda iam no B quando surgiu a cantora americana Lady Gaga, rodeada de plumas cor-de-rosa, que iam formando corações à sua frente ou à sua volta, enquanto entoava Mon Truc En Plumes, popularizada por Zizi Jeanmaire. E ainda houve espaço para uma actuação de 80 bailarinos do Moulin Rouge. Depois, mais de 500 bailarinos juntaram-se para homenagear a cidade de Paris, lembrando Notre Dame, enquanto a realização dos Jogos acompanhava o caminho da tocha olímpica nas mãos de um homem misterioso. A chama já passou por várias mãos esta sexta-feira, desde o presidente do Comité Olímpico Internacional até ao rapper Snoop Dogg.

Pouco depois, a chuva voltou e continuou o desfile das delegações nacionais. Ouviu-se o hino francês e homenagearam-se mulheres francesas que se destacaram em várias áreas — surgiram como estátuas douradas de pilares nas margens do rio Sena.

Entre 26 de Julho e 11 de Agosto quase 11 mil atletas vão competir em 35 modalidades, em 35 localizações da capital francesa. A delegação portuguesa é composta por 73 atletas e vai competir em 15 modalidades. Marta Sofia Ribeiro