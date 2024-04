Fecho da estação central de Coimbra é inevitável?

Portugal prepara-se para perder mais uma estação ferroviária, na sequência da implementação do sistema de mobilidade por via rodoviária conhecido por Metro Mondego.

O Sobre Carris veio até à cidade de Coimbra gravar um debate na estação nova da cidade. Portugal prepara-se para perder mais uma estação ferroviária, na sequência da implementação do sistema de mobilidade por via rodoviária conhecido por Metro Mondego. Mas é incompatível o metrobus com a ferrovia pesada? E que futuro terá o edifício da estação nova?

Neste Sobre Carris participam Duarte Miranda e Luís Neto, pelo Movimento Cívico pela Estação Nova, o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, e o Presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego, João Marrana.

Debate gravado no café Queijadinha, dentro da Estação Nova de Coimbra, a 25 de Março de 2024.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt