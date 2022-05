Contra o encerramento da Estação Central de Coimbra

A Estação Central de Coimbra - também conhecida como Coimbra A, Estação Nova ou Coimbra-Cidade - é o epicentro da rede ferroviária suburbana de Coimbra, assegurando ligações diretas do centro da cidade a toda a Região Centro. Serve, anualmente, pelo menos 1,3 milhões de passageiros, fazendo dela uma das estações ferroviárias com maior afluência em Portugal. A Estação Central, graças à sua localização, é um importante e insubstituível interface regional de transportes públicos, dispondo de comboios, da maioria das linhas de autocarros urbanos que servem a cidade de Coimbra, de carreiras regionais e interurbanas de autocarros de vários operadores privados e, futuramente, do Metrobus. A capacidade está instalada e tem sido objeto de investimento ao longo das últimas décadas, nomeadamente a eletrificação da via, em benefício dos passageiros, da região e do ambiente.