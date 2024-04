Montenegro propõe auditar fundos e garantias e desfazer-se do que não é estratégico

Governo promete apoiar capital de risco e libertar “recursos públicos” com “resolução de portefólios mais antigos” para “coinvestir com privados” em novos negócios. AD falava em auditoria a 30 fundos.

Se depender apenas do programa do novo Governo, vai haver auditorias aos fundos de investimento e garantias geridos por entidades públicas. A ideia é avaliar tudo que tenha dinheiro público, desfazer-se do que for considerado "não-estratégico para o Estado", e usar os "recursos" que forem libertados para apostar em novos negócios.

A proposta consta no capítulo que o Programa de Governo, apresentado esta quarta-feira, dedica ao financiamento e crescimento empresarial. "A concentração do financiamento empresarial sob a forma de crédito bancário encerra riscos", frisa o executivo, repetindo uma ideia que deve estar em todos os diagnósticos feitos nas últimas décadas sobre a situação das empresas portuguesas, e que sempre concluíram que há uma crónica subcapitalização – isto é, um défice de capital, sobretudo nas empresas de pequena e média dimensão (que são 99% delas em Portugal) – e um recurso excessivo ao crédito bancário, dois problemas que urge ultrapassar.

"Este paradigma contribui também para a dificuldade de as empresas crescerem, de se capitalizarem, de atingirem escala, dimensão, de se internacionalizarem, e de exportarem", continua o Governo, concluindo que "em contextos de aumentos de taxas de juro, contribui ainda para maior dificuldade no acesso a financiamento".

Porém, como "o capital público não é suficiente" para "os desafios que a economia atravessa", é "necessário mobilizar investidores nacionais e estrangeiros a apostarem na economia portuguesa".

Uma das formas de os atrair, pensa o Governo, é "apoiar o investimento em capital de risco". É algo que já foi feito nos Governos de António Costa, nem sempre com grandes resultados – o caso da têxtil Dielmar, alimentada durante anos por fundos criados ou nas mãos do Estado e que depois faliu, é um desses maus exemplos.

Montenegro quer "maior flexibilidade na aplicação e utilização dos diferentes instrumentos de apoio à capitalização e à recapitalização". Uma frase genérica que qualquer parte interessada pode subscrever. Concretiza logo a seguir que pretende "eliminar/minimizar custos relativos a comissões taxas, emolumentos, escrituras, entre outros".

Fala depois em ideias que ou já estão programadas ou até já estão no terreno. Fundos híbridos, co-investimento em startups, um fundo de fundos, são exemplos citados no programa do Governo que, à data de hoje, se podem encontrar em execução ou planeadas nas entidades que têm feito essa intervenção do Estado nesta matéria, como o Banco de Fomento, a Portugal Ventures e outras.

Mas o novo Governo quer saber o que está a resultar e, quando isso não aconteça, "dar prioridade à resolução de portefólios mais antigos de forma a identificar e resolver participações não-estratégicas do Estado". "Esta abordagem – diz o executivo – assegura uma gestão responsável e eficaz dos fundos, promove a transparência e liberta recursos públicos para co-investir com investidores privados em novos projectos estratégicos."

Para tal, propõe-se a "auditar os fundos de investimento e garantias geridos por entidades públicas com especial destaque ao Fundo de Contra-Garantia Mútuo". No programa eleitoral, a AD era mais abrangente, dizendo que avançaria com auditoria "aos mais de 30 fundos de investimento e garantias geridos por entidades públicas". Esclarecia também que o destaque dado ao Fundo de Contra-Garantia Mútuo decorre da sua "dimensão", que "representa um risco relevante para as contas públicas".

Por outro lado, também especificava que portefólio de investimento "mais antigo" é constituído por todos os que tenham "mais de dez anos" – mas no programa de Governo, este prazo já não foi incluído, nem o número de fundos a auditar, tendo o Governo adoptado antes uma formulação mais genérica.